تحذيرات من موجة صقيع ستضرب عدة محافظات غداً الثلاثاء

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

*يمن برس - خاص

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تكون الصقيع على أجزاء من مرتفعات محافظات (ذمار، عمران، صنعاء، البيضاء، الضالع) أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

ونبه المركز في نشرته الصادرة اليوم الإثنين، قاطني المحافظات الآنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

وقال إنه من المتوقع استمرار الأجواء الباردة و الجافة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة الصغرى على المرتفعات وأجزاء من المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية.

وفي المرتفعات والهضاب الداخلية توقع المركز أن يكون الطقس صحواً وشديدة البرودة على المرتفعات الشمالية الغربية (صنعاء، ذمار، عمران، صعدة، جبل النبي شعيب) مع أجواء باردة على (إب، حجة، تعز، المحويت).

وأشار إلى تشكل الشابورة المائية في الصباح الباكر على محافظات (تعز، إب، المحويت، حجة، ريمة).

وبالنسبة للمناطق الصحراوية توقع المركز أن يكون الطقس صحواً وبارداً نسبياً ليلاً، حيث تظهر خلايا من السحب المنخفضة المتفرقة نهاراً على أجزاء منها.