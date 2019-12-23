تجار صنعاء ينتفضون في وجه الحوثي ويدعون لإضراب شامل

*يمن برس - متابعة خاصة
دعت نقابة التجار اليمنيين إلى البدأ باضراب مفتوح وشامل احتجاجاً على منع مليشيا الحوثي التدوال بالعملة الجديدة وقرارها بمصادرتها،
وقالت نقابة التجار اليمنيين، في بيان، اليوم الإثنين، إنها ستبدأ اضراباً مفتوحاً من أول يناير المقبل 2020.
وطالبت النقابة، من بنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا إعادة النظر في القرارات الخاصة بالعملة الجديدة كونها منتشرة في السوق بمبالغ خيالية.
ودعت الى وضع حلول إيجابية كقيام حكومة المليشيات بطبع عملة جديدة واستبدالها فوراً من التجار والاشخاص.
وأكدت على أن قيام التاجر بتغيير العملة الجديدة بالريال الالكتروني ليس حلاً، كونه يحتاج الى الأموال من أجل الاستيراد بها.
وكان الحوثيون أصدروا قرارا بمنع تداول الأوراق النقدية الجديدة من العملة الوطنية، التي طبعتها الحكومة الشرعية في العامين الماضيين، وحيازتها في المناطق الخاضعة لسيطرتهم شمال ووسط البلاد.
وأعلن البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين أنه سيتم تعويض المواطنين الافراد من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القديمة عما بحوزتهم من عملة جديدة وصفها بالغير قانونية.
وحدد البنك المركزي صنعاء بصنعاء مهلة 30 يوماً تبدأ من 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، لتسليم ما بحوزتهم من الفئات النقدية الجديدة التي أصدرها البنك المركزي -الفرع الرئيسي في العاصمة المؤقتة عدن، إلى أقرب وكلاء المحافظ النقدية الالكترونية.
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