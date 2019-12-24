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الحكومة تعلق على ممارسات الحوثيين بحق أعضاء السلطة التشريعية وتصفها بـ"المذلـة"

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معمر الإرياني

*يمن برس -متابعة خاصة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن"الحوثيين"، يتعمدون إهانة السلطة التشريعية، وإذلال من تبقى من أعضائها في مناطق سيطرتهم.



وكتب الإرياني على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تدوينة، قال فيها: "تتعمد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إهانة وإذلال ما بقي من أعضاء السلطة التشريعية في مناطق سيطرتها"، مضيفا: "في سياسة ممنهجة تستهدف تقويض بنية الدولة ومؤسساتها ورمزيتها، وتستخدمهم لأداء أدوار شكلية ومسرحية، فيما السلطة الفعلية في اتخاذ القرار تتركز في يد كياناتها الموازية".





وتابع: "أضافت مليشيا الحوثي 24 من عناصرها كبديل عن النواب المتوفين، وأوكلت إليهم مهمة المشاركة في الجلسات "غير القانونية"، التي يعقدها ما بقي من أعضاء البرلمان في مناطق سيطرتها وقمع أي أصوات معارضة لسياسة المليشيا وممارساتها ومنددة بالفساد السياسي والمالي والإداري".





وقال في تدوينة ثالثة: "يتحدث مابقي من أعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرة المليشيا بمرارة عما يتعرضون له من إهانات ومضايقات يومية على يد مشرفي وعناصر المليشيا الحوثية، ولجوئهم لهويات مرافقيهم للمرور من النقاط الحوثية جراء رفض عناصر المليشيا الاعتراف بهم أعضاء للبرلمان وممثلين للشعب".



وقال: "نوجه الدعوة لمن تبقى من أعضاء البرلمان الواقعين تحت سلطة المليشيا لآداء دورهم الوطني والتاريخي في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وإستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب، كما ندعوهم اللحاق بأغلبية البرلمان، الذي سيستأنف عقد جلساته قريبا في العاصمة المؤقتة عدن".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن"الحوثيين"، يتعمدون إهانة السلطة التشريعية، وإذلال من تبقى من أعضائها في مناطق سيطرتهم.وكتب الإرياني على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء، تدوينة، قال فيها: "تتعمد المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، إهانة وإذلال ما بقي من أعضاء السلطة التشريعية في مناطق سيطرتها"، مضيفا: "في سياسة ممنهجة تستهدف تقويض بنية الدولة ومؤسساتها ورمزيتها، وتستخدمهم لأداء أدوار شكلية ومسرحية، فيما السلطة الفعلية في اتخاذ القرار تتركز في يد كياناتها الموازية".وتابع: "أضافت مليشيا الحوثي 24 من عناصرها كبديل عن النواب المتوفين، وأوكلت إليهم مهمة المشاركة في الجلسات "غير القانونية"، التي يعقدها ما بقي من أعضاء البرلمان في مناطق سيطرتها وقمع أي أصوات معارضة لسياسة المليشيا وممارساتها ومنددة بالفساد السياسي والمالي والإداري".وقال في تدوينة ثالثة: "يتحدث مابقي من أعضاء مجلس النواب في مناطق سيطرة المليشيا بمرارة عما يتعرضون له من إهانات ومضايقات يومية على يد مشرفي وعناصر المليشيا الحوثية، ولجوئهم لهويات مرافقيهم للمرور من النقاط الحوثية جراء رفض عناصر المليشيا الاعتراف بهم أعضاء للبرلمان وممثلين للشعب".وقال: "نوجه الدعوة لمن تبقى من أعضاء البرلمان الواقعين تحت سلطة المليشيا لآداء دورهم الوطني والتاريخي في معركة الخلاص من المليشيا الحوثية وإستعادة الدولة وإسقاط الإنقلاب، كما ندعوهم اللحاق بأغلبية البرلمان، الذي سيستأنف عقد جلساته قريبا في العاصمة المؤقتة عدن".







الحكومة الإرياني السلطة التشريعية



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