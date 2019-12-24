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مليشيا الحوثي تتهم السعودية بقتل 17 شخصا أغلبهم من المهاجرين في صعدة

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*يمن برس -وكالات

أعلنت (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف، تتهم الجيش السعودي بشنه، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 17 قتيلاً غالبيتهم من المهاجرين الأفارقة.



وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة القصف المدفعي السعودي على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، ارتفعت إلى 12 قتيلاً من المهاجرين الأفارقة و5 من اليمنيين، وإصابة آخرين.



وكانت الجماعة قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، مقتل 3 يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة، وإصابة نحو 15 آخرين منهم، إثر قصف نفذته مدفعية الجيش السعودي على سوق الرقو في منبة الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.



في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن الجيش السعودي شن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة.



وأشارت إلى تنفيذ طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارة على مديرية باقم شمال صعدة.



كانت الجماعة قد اتهمت الجيش السعودي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بشن قصف مدفعي على منطقة الرقو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين من المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من قصف مماثل تعرض له سوق الرقو أوقع 35 شخصًا بين قتيل ومصاب من المهاجرين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلنت (الحوثيين)، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا قصف، تتهم الجيش السعودي بشنه، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، إلى 17 قتيلاً غالبيتهم من المهاجرين الأفارقة.وأفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن حصيلة القصف المدفعي السعودي على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، ارتفعت إلى 12 قتيلاً من المهاجرين الأفارقة و5 من اليمنيين، وإصابة آخرين.وكانت الجماعة قد أعلنت، بوقت سابق من اليوم، مقتل 3 يمنيين واثنين من المهاجرين الأفارقة، وإصابة نحو 15 آخرين منهم، إثر قصف نفذته مدفعية الجيش السعودي على سوق الرقو في منبة الواقعة على الشريط الحدودي مع السعودية.في سياق متصل، ذكرت "المسيرة" أن الجيش السعودي شن قصفاً صاروخياً ومدفعياً على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية غرب صعدة.وأشارت إلى تنفيذ طيران التحالف العربي الذي تقوده السعودية، غارة على مديرية باقم شمال صعدة.كانت الجماعة قد اتهمت الجيش السعودي في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، بشن قصف مدفعي على منطقة الرقو، أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 22 آخرين من المهاجرين الأفارقة، وذلك بعد نحو أسبوع واحد من قصف مماثل تعرض له سوق الرقو أوقع 35 شخصًا بين قتيل ومصاب من المهاجرين.







مليشيا الحوثي صعدة السعودية



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