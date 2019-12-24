الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / نقابة الصحفيين تطالب بإنقاذ حياة صحفي معتقل في صنعاء وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته

نقابة الصحفيين تطالب بإنقاذ حياة صحفي معتقل في صنعاء وتحمل الحوثيين مسؤولية سلامته

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

الصحافي عبد الحافظ الصمدي

*يمن برس -صنعاء

كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية لأحد الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تلقت بلاغا من أسرة الزميل عبدالحافظ الصمدي المعتقل منذ 27 يوليو الفائت لدى جماعة الحوثي تفيد فيه أن حالته الصحية متدهورة، حيث ظهر مؤخراً ورم في ظهره يضاعف من معاناته".



وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل الصمدي.مستنكرة ظروف الاعتقال التعسفي والحرمان من حق التطبيب والعلاج.



ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير مواصلة ضغوطها وتضامنها حتى الافراج عن جميع الصحفيين المختطفين في اليمن.



وأكدت نقابة الصحفيين أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم ولابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة.



يشار إلى أن أكثر من 15 صحفيا مختطفاً في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، وبات العديد منهم يعانون من أمراض مزمنة، وقبل نحو أسبوعين أحالت 10 منهم إلى المحاكمة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشفت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الثلاثاء، عن تدهور الحالة الصحية لأحد الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية.وقالت النقابة في بيان لها، إنها "تلقت بلاغا من أسرة الزميل عبدالحافظ الصمدي المعتقل منذ 27 يوليو الفائت لدى جماعة الحوثي تفيد فيه أن حالته الصحية متدهورة، حيث ظهر مؤخراً ورم في ظهره يضاعف من معاناته".وجددت نقابة الصحفيين مطالبتها بسرعة الإفراج عن الزميل الصمدي.مستنكرة ظروف الاعتقال التعسفي والحرمان من حق التطبيب والعلاج.ودعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير مواصلة ضغوطها وتضامنها حتى الافراج عن جميع الصحفيين المختطفين في اليمن.وأكدت نقابة الصحفيين أن الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم ولابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب ومعاقبة الجناة.يشار إلى أن أكثر من 15 صحفيا مختطفاً في سجون ميليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء، وبات العديد منهم يعانون من أمراض مزمنة، وقبل نحو أسبوعين أحالت 10 منهم إلى المحاكمة.







نقابة الصحفيين عبد الحافظ الصمدي صنعاء



شارك الخبر أصدقاءك:



189

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







