الحوثيون يعتقلون قيادات نقابة شبكات الإنترنت في صنعاء

*يمن برس - متابعة خاصة
أكدت مصادر محلية أن مليشيات الحوثي إعتقلت مساء أمس في صنعاء رئيس النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت وأمينها العام المهندس أحمد العليمي ونائب رئيس النقابة علي البدوي.
وجاء اعتقال العليمي والبدوي بعد حملة واسعة لمصادرة كافة الأجهزة اللاقطة الخاصة بشبكات الإنترنت المحلية في صنعاء من قبل جماعة الحوثي ورفع الرسوم التعريفية علي باقات الإنترنت.
وكانت النقابة الوطنية لشبكات الإنترنت قد دعت إلى إضراب جزئي عن العمل احتجاجًا على رفع أسعار الإنترنت والتضييق على ملاك هذه الشبكات.
ووجهت النقابة دعوة إلى ملاك الشبكات للاستمرار في عملية الإضراب المفتوح وإيقاف شبكاتهم، وإلى النشطاء والمهتمين وعموم المواطنين لمساندة هذه القضية، وصولًا للإفراج عن المعتقلين وتحقيق المطالب المشروعة لملاك الشبكات.
يشار إلى أن مليشيات الحوثي رفعت بشكل مضاعف أسعار باقات الإنترنت وتسبب ذلك بحالة من الاستياء الواسع من الإجراءات التضيقية التي تقوم بها الجماعة.
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