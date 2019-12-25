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السويد وسويسرا تستدعيان رعاياهما الأممين في اليمن

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*يمن برس - متابعات

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، اليوم الأربعاء أن الحكومتين السويسرية والسويدية، طلبتا من رعاياها العاملين، ضمن لجنة المراقبة الأممية على تنفيذ بنود «اتفاق استكهولم» في محافظة الحديدة، مغادرة البلاد.



وأوضح الدبيش أنعدد الدبلوماسيين العاملين ضمن فريق الأمم المتحدة ويحملون الجنسيتين السويدية والسويسرية يبلغ 20 شخصاً، وطُلب منهم جميعا مغادرة البلاد"، مشيراً إلي أن الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي تجاه المبعوثين الأجانب هي السبب في ذلك، حيث تم منع 3 أعضاء من البعثة الأممية من دخول صنعاء، الخميس الماضي.





وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في اليمن، أن الحكومتين السويدية والسويسرية وجهتا رسائل شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي في اليمن «مارتن غريفيث» تحمله فيها مسئولية سلامة وأمان رعاياها الدبلوماسيين.



ومن المقرر أن يرحل الدبلوماسيين الأجانب عن اليمن خلال اليوميين القادميين إلي بلادهم، وأكد الدبيش علي أن ميليشيات الحوثي، تمارس ضغوطات علي المبعوثيين الأمميين، إذا بات جميع المبعوثيين الأجانب محتجزيين علي متن سفينة الأمم المتحدة في المياة الدولية بالبحر الأحمر، حيث يمنعون خروجهم أو تحركهم بحسب الاتفاقات المبرمة.



وطالب الدبيش الأمم المتحدة ببذل جهد حقيقي لإنهاء الحرب في اليمن، ولفعل ذلك عليها قبل كل شيء تغيير مبعوثها «مارتن غريفيث»، والذي بات عقبة أمام تنفيذ بنود اتفاق «استكولهم»، من خلال تهاونه مع ميليشيات الحوثي.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش، اليوم الأربعاء أن الحكومتين السويسرية والسويدية، طلبتا من رعاياها العاملين، ضمن لجنة المراقبة الأممية على تنفيذ بنود «اتفاق استكهولم» في محافظة الحديدة، مغادرة البلاد.وأوضح الدبيش أنعدد الدبلوماسيين العاملين ضمن فريق الأمم المتحدة ويحملون الجنسيتين السويدية والسويسرية يبلغ 20 شخصاً، وطُلب منهم جميعا مغادرة البلاد"، مشيراً إلي أن الممارسات التي تنتهجها ميليشيات الحوثي تجاه المبعوثين الأجانب هي السبب في ذلك، حيث تم منع 3 أعضاء من البعثة الأممية من دخول صنعاء، الخميس الماضي.وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في اليمن، أن الحكومتين السويدية والسويسرية وجهتا رسائل شديدة اللهجة إلى المبعوث الأممي في اليمن «مارتن غريفيث» تحمله فيها مسئولية سلامة وأمان رعاياها الدبلوماسيين.ومن المقرر أن يرحل الدبلوماسيين الأجانب عن اليمن خلال اليوميين القادميين إلي بلادهم، وأكد الدبيش علي أن ميليشيات الحوثي، تمارس ضغوطات علي المبعوثيين الأمميين، إذا بات جميع المبعوثيين الأجانب محتجزيين علي متن سفينة الأمم المتحدة في المياة الدولية بالبحر الأحمر، حيث يمنعون خروجهم أو تحركهم بحسب الاتفاقات المبرمة.وطالب الدبيش الأمم المتحدة ببذل جهد حقيقي لإنهاء الحرب في اليمن، ولفعل ذلك عليها قبل كل شيء تغيير مبعوثها «مارتن غريفيث»، والذي بات عقبة أمام تنفيذ بنود اتفاق «استكولهم»، من خلال تهاونه مع ميليشيات الحوثي.







اليمن السويد سويسرا



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