هذا التطبيق على هاتفك يعرض حياتك لخطر جسيم

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*يمن برس - متابعات

اكتشف خبراء الأمن السيبراني أن تطبيق المواعدة ”بلينتي أوف فيش يسرب معلومات المستخدمين.وكشف الباحثون أن تطبيق المواعدة سمح لأي شخص يستطيع الوصول لأدوات تحليلية بسيطة متاحة على الانترنت بالاطلاع على أسماء المستخدمين والعناوين، مما يسمح للجهات الفاعلة الخبيثة بتحديد موقع المستخدمين بالضبط.

ووفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، على الرغم من أن التطبيق قد شوش بيانات المستخدمين، إلا أن خبراء الأمن السيبراني كانوا قادرين على الكشف عن المعلومات باستخدام الأدوات المتاحة مجانا والمُصممة لتحليل حركة البيانات في الشبكة.

عثر فريق ”آب آناليست“ الأمني على الثغرة الأمنية الجسيمة في التطبيق، ووجد أن بيانات المستخدمين الحساسة كانت واضحة لمن يريد الوصول إليها.

وقال الفريق: ”أظهر التحليل الأولي لواجهة تطبيق بيلنتي أوف فيش سهولة الوصول إلى بيانات التسجيل والتي من المفترض أن تكون مؤمنة بشكل أفضل، حتى لا يمكن استخدامها لتعريض المستخدمين للخطر“.

وأكد الباحثون أن هذه البيانات الحساسة مثل الاسم الأول ورمز المنطقة وعنوان المستخدم، كانت سهلة المنال حتى لو طلب المستخدمون عدم كشفها، مما قد يمكّن المتلصصين من الوصول إلى المستخدمين على أرض الواقع، الأمر الذي من شأنه أن يعرض المستخدمين لخطر جسيم، وكان التطبيق قد أثار الجدل مؤخرا بالسماح للمجرمين السابقين الاشتراك في التطبيق، وعدم إلزامهم بالكشف عن تاريخهم الإجرامي