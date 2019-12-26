منظمة عالمية تنشر خارطة العمليات العسكرية في اليمن حتى ديسمبر الحالي

*يمن برس -متابعات
نشرت منظمة دولية متخصصة في تحليل العلاقات الدولية والصراعات المسلحة والأزمات، تحليلاً للعمليات العسكرية والوضع الميداني في اليمن حتى 26 ديسمبر 2019.
وتظهر خارطة البيانات التي قدّمها خبراء ومتطوعون في منظمة "SouthFron"، المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المسلحة على امتداد الجغرافيا اليمنية، إلى جانب المناطق التي تسيطر عليها باقي القوى المتمثلة في الحكومة الشرعية والتحالف والقاعدة.
ونوّهت المنظمة إلى العمليات العسكرية الأخيرة التي قام بها تحالف السعودية والإمارات في مناطق مختلفة من محافظة صعدة الحدودية، ومحافظة البيضاء، إضافة إلى الخروقات التي تشهدها محافظة الحديدة غرب اليمن، باستمرار، والتي يفترض أن تشهد وقفاً لإطلاق النار منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي وفق اتفاق ستوكهولم بين الحكومة الشرعية والحوثيين.
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