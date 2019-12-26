موجة برد شديدة وصقيع تجتاح غداً هذه المحافظات

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*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد، موجة برد شديدة غداً الجمعة على المحافظات الجبلية مع احتمال تكون الصقيع أثناء المساء والصباح الباكر خاصة في محافظات”عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وأجزاء من صعدة والضالع”.

وبحسب نشرة صادرة عنه اليوم الخميس، توقع المركز أن يكون الطقس صحواً يميل للبرودة على الصحاري والهضاب الداخلية، مع تكون قطع متفرقة من السحب المنخفضة على أجزاء من المرتفعات الغربية تتخللها بعض السحب الركامية في فترة ما بعد الظهر.

ونبه المركز المواطنين بالمرتفعات الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية وخاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة، واحتمالية تشكل الصقيع أثناء المساء والصباح الباكر والصيادين وربابنة السفن في أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية من الرياح الشديدة واضطراب البحر.