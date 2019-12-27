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بالفيديو الجيش يعلن عن هويات عناصر حوثية قتلت في الجوف
الجمعة, 27 ديسمبر, 2019 09:31:00 صباحاً

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بالفيديو الجيش يعلن عن هويات عناصر حوثية قتلت في الجوف
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*يمن برس - متابعة خاصة

لقي العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

وقال العقيد يحيي البعجري قائد كتيبة الواحب في لواء الحسم بحرس الحدود، إن المواجهات اندلعت، أثناء محاولة مجاميع من ميليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع محررة، في جبال البان بالمهاشمه بمديرية خب والشعف.

وأكد البعجري، أن الجيش أحبط كل محاولات الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد تكبيدها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها وأسر أحد قياداتها.


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خاص - يمن برس

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