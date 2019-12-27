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التحالف يحيل عملية استهداف سوق الرقو بصعدة إلى فريق تقييم الحوادث

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*يمن برس - متابعة خاصة



أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحالته عملية استهداف سوق شعبي بمحافظة صعدة اليمنية إلى فريق تقييم الحوادث.



جاء ذلك، في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).



وأوضح المالكي، أن قيادة التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق ( 24 ديسمبر 2019م)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعده / مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.



وأكد التحالف، التزامه بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية.



وتتهم مليشيات الحوثي التحالف العربي بقصف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مهاجرون إثيوبيون، الإثنين الماضي.



وفي تصريح متعلق، قال القيادي في مليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، إن "فرنسا تقتل أكثر من 38 شخصا بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمالي اليمن".



وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي ومليشيات "الحوثيين" المدعومة من إيران.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحالته عملية استهداف سوق شعبي بمحافظة صعدة اليمنية إلى فريق تقييم الحوادث.جاء ذلك، في تصريحات للمتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وأوضح المالكي، أن قيادة التحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الثلاثاء الموافق ( 24 ديسمبر 2019م)، وبناءً على ما تم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم إيضاحه من القوات الأرضية التابعة لقوات التحالف أثناء الاشتباك مع قوات معادية متسللة باحتمالية وقوع خسائر عرضية وأضرار جانبية أثناء عملية استهداف (تجمعات لعناصر المليشيا الحوثية المقاتلة) بمحافظة (صعده / مديرية منبه)، فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.وأكد التحالف، التزامه بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية.وتتهم مليشيات الحوثي التحالف العربي بقصف سوق الرقو بمديرية منبه في صعدة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مهاجرون إثيوبيون، الإثنين الماضي.وفي تصريح متعلق، قال القيادي في مليشيات الحوثي، محمد علي الحوثي، إن "فرنسا تقتل أكثر من 38 شخصا بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة شمالي اليمن".وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين قوات الجيش الوطني المدعومة من التحالف العربي ومليشيات "الحوثيين" المدعومة من إيران.







التحالف إستهداف سوق الرقو فريق تقييم الحوادث



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