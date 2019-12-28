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السعودية تصدر مليوني «تأشيرة عمرة» منذ بدء الموسم وهذه الجنسية الأكثر قدوماً
السبت, 28 ديسمبر, 2019 01:20:00 صباحاً

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السعودية تصدر مليوني «تأشيرة عمرة» منذ بدء الموسم وهذه الجنسية الأكثر قدوماً

*يمن برس - متابعات

كشفت الإحصاءات الرسمية السعودية لمؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2,371,441 تأشيرة عمرة وذلك منذ بدء موسم العمرة لهذا العام في غرة محرم 1441هـ وحتى 29 من ربيع الثاني 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,031,213 معتمرًا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 1,559,764 معتمرًا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

 

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,938,991 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 91,443 معتمرًا، بينما وصل 779 معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

 

أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 495,270 ، تليها إندونيسيا 443,879، وثالثا جاءت الهند 262,887، ثم ماليزيا 116,335، ومصر خامسا بـ 104,820 معتمرًا. وتأتي بعدها كل من: الجزائر 80,238، تركيا 78,512، بنجلاديش 73,142 ،الإمارات 46,370، الأردن 32,011 معتمراً.

 

ويقيس مؤشر العمرة الأسبوعي مجموعة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة


 


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خاص - يمن برس

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