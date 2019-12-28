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مدرب ليفربول ينفجر غضباً والسبب محمد صلاح
السبت, 28 ديسمبر, 2019 02:45:00 صباحاً

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مدرب ليفربول ينفجر غضباً والسبب محمد صلاح

*يمن برس - متابعات
أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي غضبه الشديد من إضاعة النجم المصري محمد صلاح لفرصة سهلة، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام ليستر سيتي، في المباراة التي انتهت بفوز "الريدز" 4-0 في إطار البريميرليغ.

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية أن كلوب كان غاضبا من إهدار صلاح لفرصة سهلة مبكرة خلال اللقاء، بعد تمريرة بينية مميزة من الغيني نابي كيتا.

وفضل صلاح، التسديد مباشرة من زاوية ضيقة بدلا من السيطرة على الكرة التي هزت الشباك الخارجية، لتلتقط عدسات التليفزيون كلوب وهو يعرب عن غضبه ويصرخ بصوت عال "مو"، حسبما ذكرت الصحيفة.

ومن حسن حظ صلاح، أن زملاءه تمكنوا من التعويض والفوز في النهاية برباعية دون رد خارج الديار.

وبعد انتهاء 19 جولة من عمر البريميرليغ، جمع ليفربول 52 نقطة وله مباراة مؤجلة، ليبتعد عن ليستر سيتي بفارق 13 نقطة.

ولم يظهر صلاح في أفضل حالاته، وتم استبداله في الشوط الثاني بديفوك أوريغي، وبدت معالم الاستياء ظاهرة على وجهه.


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خاص - يمن برس

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