الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)

انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي



*يمن برس -خاص

يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيين



وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :





(( أسعار الشراء ))

⁦ السعودي : 159

⁦ الدولار : 604

⁦ الإماراتي : 162

⁦ العماني : 1550

ذهب كسر 21 : 25,000



...... (( أسعار البيع )) .....

⁦ السعودي : 159.5

⁦ الدولار : 607.5

⁦ الإماراتي : 163.5

⁦ العماني : 1570

ذهب كسر 21 : 25,300





الأ سعار في صنعاء



شراء السعودي : 149.5

بيع السعودي : 150.5



شراء الدولار : 568

بيع الدولار : 572





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيينوجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :(( أسعار الشراء ))⁦ السعودي : 159⁦ الدولار : 604⁦ الإماراتي : 162⁦ العماني : 1550ذهب كسر 21 : 25,000...... (( أسعار البيع )) .....⁦ السعودي : 159.5⁦ الدولار : 607.5⁦ الإماراتي : 163.5⁦ العماني : 1570ذهب كسر 21 : 25,300الأ سعار في صنعاءشراء السعودي : 149.5بيع السعودي : 150.5شراء الدولار : 568بيع الدولار : 572







الريال الدولار الصرف



شارك الخبر أصدقاءك:



829

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







