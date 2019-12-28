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انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)
السبت, 28 ديسمبر, 2019 02:20:00 مساءً

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انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيين 

وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :


(( أسعار الشراء )) 
⁦ السعودي  : 159
⁦ الدولار     : 604
⁦ الإماراتي  : 162
⁦ العماني    : 1550
 ذهب كسر 21 : 25,000

...... (( أسعار البيع )) .....
⁦ السعودي  : 159.5 
⁦ الدولار     : 607.5 
⁦ الإماراتي  : 163.5 
⁦ العماني    : 1570 
 ذهب كسر 21 : 25,300


الأ سعار في صنعاء 

شراء السعودي :   149.5
بيع السعودي    :  150.5

شراء الدولار :   568 
بيع الدولار    :  572


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خاص - يمن برس

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