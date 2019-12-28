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انهيار كارثي للريال اليمني أمام الدولار والعملات الأجنبية في عدن مقابل ارتفاع كبير في صنعاء(الآسعار الآن)
السبت, 28 ديسمبر, 2019 02:20:00 مساءً
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*يمن برس -خاص
يسجل الريال اليمني تراجعا كبيرا أمام الدولار والعملات الأجنبية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية مقابل ارتفاع ملحوظ له في مناطق سيطرة الحوثيين
وجاءت أسعار الصرف اليوم السبت 28 ديسمبر 2019 كما يلي :
(( أسعار الشراء ))
السعودي : 159
الدولار : 604
الإماراتي : 162
العماني : 1550
ذهب كسر 21 : 25,000
...... (( أسعار البيع )) .....
السعودي : 159.5
الدولار : 607.5
الإماراتي : 163.5
العماني : 1570
ذهب كسر 21 : 25,300
الأ سعار في صنعاء
شراء السعودي : 149.5
بيع السعودي : 150.5
شراء الدولار : 568
بيع الدولار : 572
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