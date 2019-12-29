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طارق صالح: نقاتل الحوثيين بدون طيران ولا دعم مدفعي
الأحد, 29 ديسمبر, 2019 02:09:00 صباحاً

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طارق صالح: نقاتل الحوثيين بدون طيران ولا دعم مدفعي
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*يمن برس - متابعة خاصة

قال العميد الركن طارق صالح، قائد المقاومة الوطنية، السبت، إن معركته ضد الحوثيين مستمرة حيث قاتلهم دون دعم أو مساندة جوية في جبهات الساحل الغربي، طيلة عام ونصف.

 

وأضاف في كلمة له خلال حفل تخريج دفعة عسكرية جديدة في محافظة الحديدة غربي اليمن: "لقد تسلمنا معسكرات من الأشقاء سواء في القوات السودانية، او الإماراتية، كاملة والان الساحل الغربي مسؤولية القوات المشتركة".

 

وأكد نجل شقيق الرئيس السابق صالح: "الآن أصبحنا قوة يمنية قادرين على أن نواجه سطوة الحوثي".

 

وأضاف "نحن خلال عام من ستوكهولم نقاتل.. كانوا يقولون لولا الطيران إن الحوثي سيعود إلى عدن، نحن هنا نقاتل سنة ونصف بدون طيران وبدون دعم مدفعي بدون استطلاع جوي.. نقاتلهم وجها لوجه بالبندقية".

 

وقال صالح: "معركتنا مستمرة ضد الحوثيين وبنادق القوات المشتركة موجهة إلى الحوثي وليس إلى غيره".

 

ووجه طارق صالح، رسالة لمن وصفهم بالذين يحاولون استعداءه وقال: "نمد لكم أيدينا لقتال الحوثي معكم، لن نكون طرفا في أي اقتتال في المناطق المحررة أبدا، هدفنا واحد هو الحوثي.. هدفنا صنعاء عاصمة اليمن وحاضرة اليمن.

 

ودعا طارق صالح، جميع أبناء اليمن للاصطفاف ضد الحوثيين معتبرا اياهم "عدو اليمنيين ومن جلبوا الويلات والحروب على اليمن".




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خاص - يمن برس

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