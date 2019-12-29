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طوارئ حوثية في العاصمة صنعاء بسبب "الكريسماس"

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*يمن برس - صنعاء

داهمت مليشيا الحوثي عدداً من الفنادق السياحية داخل العاصمة صنعاء، وهددت مالكيها من إقامة احتفالات عيد رأس السنة الميلادية "الكريسماس".



ونقلت وكالة خبر المحلية عن مصادر في صنعاء أن مسلحين حوثيين اقتحموا عدداً من الفنادق السياحية في العاصمة صنعاء وهددوا مالكيها من إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية.



وأوضحت المصادر أن الحوثيين برروا اقتحام الفنادق، لمنع أي مظاهر احتفالية بعيد رأس السنة تنفيذاً لتوجيهات عليا من المكتب السياسي للمليشيات.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك داهمت مليشيا الحوثي عدداً من الفنادق السياحية داخل العاصمة صنعاء، وهددت مالكيها من إقامة احتفالات عيد رأس السنة الميلادية "الكريسماس".ونقلت وكالة خبر المحلية عن مصادر في صنعاء أن مسلحين حوثيين اقتحموا عدداً من الفنادق السياحية في العاصمة صنعاء وهددوا مالكيها من إقامة احتفالات رأس السنة الميلادية.وأوضحت المصادر أن الحوثيين برروا اقتحام الفنادق، لمنع أي مظاهر احتفالية بعيد رأس السنة تنفيذاً لتوجيهات عليا من المكتب السياسي للمليشيات.







الحوثي كريسماس صنعاء



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