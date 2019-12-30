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بعد عام من اتفاق استكولهم أبهيجيت يطالب بمفهوم عسكري لإعادة الانتشار

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*يمن برس - متابعة خاصة



أكد الجنرال أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.



وقال أبهيجيت في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، ردًا على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي "إن الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام".



وأردف قائلًا: "لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده".



وطالب أبهيجيت الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أكد الجنرال أبهيجيت غوها رئيس البعثة الأممية إلى الحديدة (أونمها) رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن من واجباته وفريقه الأممي، توفير ظروف تكون فيها عملية إعادة الانتشار وفقا لاتفاق الحديدة مرضية للطرفين.وقال أبهيجيت في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط، ردًا على سؤال حول انسحاب الحوثيين الذي جرى في مايو (أيار) الماضي "إن الانسحاب الأحادي كان خطوة نحو الهدف العام".وأردف قائلًا: "لكن بالنسبة لإعادة الانتشار على النحو المتفق عليه في اتفاق الحديدة، فإنه يتطلب مفهوماً شاملاً للعمليات لضمان التنفيذ الكامل، وهذا ما نريده".وطالب أبهيجيت الطرفين بأن يكونا مستعدين للقيام بذلك وأن يكون هناك مفهوم عسكري للعملية يتفق عليه الطرفان ليكونا قادرين على تحقيقه.







أبهيجيت غوها مطالبة إعادة الانتشار في الحديدة



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