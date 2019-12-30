الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / الجيش الوطني يتعرض لكمين مسلح في أبين وسقوط عدد من القتلى والجرحى(تفاصيل أولية)

الجيش الوطني يتعرض لكمين مسلح في أبين وسقوط عدد من القتلى والجرحى(تفاصيل أولية)

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

الجيش الوطني في أبين

*يمن برس -أبين

قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، بكمين نفذه مسلحون مجهولون في محافظة أبين (جنوب اليمن).



وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحا لطقم عسكري يستقله عدد من جنود قوات الجيش في سوق بالقرب من مصنع الثلج المحاذي لمحطة مكة للخدمات البترولية بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.



وأوضح المصدر أنه سقط جراء الكمين عسكريان اثنان وجرح أربعة آخرون.



ولم يصدر الجيش أي بيان حتى اللحظة يوضح ملابسات الحادث.



وشهدت مديرية المحفد في وقت سابق مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وقوات الجيش الحكومي على خلفية إرسال الاخير وحدات عسكرية إلى مدينة شقرة الساحلية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قتل جنديان وأصيب 4 آخرون من قوات الجيش التابعة للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، اليوم، بكمين نفذه مسلحون مجهولون في محافظة أبين (جنوب اليمن).وقال مصدر محلي إن مسلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحا لطقم عسكري يستقله عدد من جنود قوات الجيش في سوق بالقرب من مصنع الثلج المحاذي لمحطة مكة للخدمات البترولية بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين.وأوضح المصدر أنه سقط جراء الكمين عسكريان اثنان وجرح أربعة آخرون.ولم يصدر الجيش أي بيان حتى اللحظة يوضح ملابسات الحادث.وشهدت مديرية المحفد في وقت سابق مواجهات بين قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وقوات الجيش الحكومي على خلفية إرسال الاخير وحدات عسكرية إلى مدينة شقرة الساحلية.







أبين كمين مسلح سقوط عدد من القتلى



شارك الخبر أصدقاءك:



376

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







