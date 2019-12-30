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المحامي"صبره": الصحافي "الصمدي" تعرض للتعذيب وحالته الصحية حرجة

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الصحافي عبد الحافظ الصمدي

*يمن برس -متابعات

قال محامي الصحفي عبدالحافظ هزاع ثابت الصمدي إن موكله تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظهر أثناء إدخاله غرفة التحقيق بجسم هزيل وقد برزت عظام وجهه نتيجة سوء التغذية.



وأضاف المحامي عبدالمجيد مصلح صبره في بيان إن الصحفي الصمدي تحدث أثناء التحقيق أنه يعاني من مرض القولون والضغط وضيق في التنفس وورم في ظهره، ولم يتم معالجته من تلك الأمراض.



وأشار المحامي صبره إلى أن الصمدي قال “إن التعذيب الذي تعرض له والذي رفض عضو النيابة إثباته في محضر التحقيق، تمثل حسب كلامه باللطم والركل والتحقيق المطول من بعد العصر إلى الساعة الثانية عشر أو الواحدة ليلًا، حيث تم التحقيق معه ثمان مرات، بالإضافة إلى كتم نفسه من قبل المحقق من ثلاث إلى أربع دقائق عدة مرات وذلك بوضع يده على فمه وأنفه، كما أن المحقق أقسم يمينًا أنه سيرمي جثته في الثلاجة، ولن يعرف أحد مصيره”.



وأنكر الصمدي كل ما جاء في محاضر الأمن، مؤكدًا أن المحققين وضعوا بصمته عليها وهو مغطى العينين، وقاموا بالتوقيع بدلًا عنه في بعض تلك المحاضر، وقد لوحظ فعلاً اختلاف توقيعه أمام النيابة عن التوقيع المنسوب إليه في محاضر الأمن.



وقال الصمدي لعضو النيابة إن تلفونه وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي متاحة لديهم ولا يوجد فيها أي شيئ يثبت التهمة الموجهة له.



وطالب المحامي صبره الإفراج عن الصحفي الصمدي بالضمان نظراً لحالته الصحية المتدهورة ولكونه صحفيًا ولا توجد أي أدلة ضده، مجددًا مطالبته من الجهات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام ونقابة الصحفيين بشكل خاص التكاتف مع الصحفي المعتقل عبدالحافظ الصمدي ومطالبة الجهات المعنية بالإفراج عنه فوراً حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر، وتزهق روحه لا قدر الله كما حدث لعدد من المعتقلين.



يشار إلى أن الصحفي الصمدي كان قد اعتقل في يونيو الماضي من قبل جماعة الحوثي وظل خمسة أشهر مخفيًا لاتعرف أسرته عنه شيئًا.



وتعتقل جماعة الحوثي عشرة صحفيين منذ أكثر من أربع سنوات يتعرضون في سجون الجماعة لأقسى أنواع التعذيب وأغلبهم حالاتهم الصحية سيئة ويمنع عنهم العلاج أو زيارة أهاليهم.



وصُنفت جماعة الحوثي حسب تقارير منظمات حقوقية وإنسانية أكثر من يمارس القمع ضد الصحفيين في اليمن.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال محامي الصحفي عبدالحافظ هزاع ثابت الصمدي إن موكله تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، وظهر أثناء إدخاله غرفة التحقيق بجسم هزيل وقد برزت عظام وجهه نتيجة سوء التغذية.وأضاف المحامي عبدالمجيد مصلح صبره في بيان إن الصحفي الصمدي تحدث أثناء التحقيق أنه يعاني من مرض القولون والضغط وضيق في التنفس وورم في ظهره، ولم يتم معالجته من تلك الأمراض.وأشار المحامي صبره إلى أن الصمدي قال “إن التعذيب الذي تعرض له والذي رفض عضو النيابة إثباته في محضر التحقيق، تمثل حسب كلامه باللطم والركل والتحقيق المطول من بعد العصر إلى الساعة الثانية عشر أو الواحدة ليلًا، حيث تم التحقيق معه ثمان مرات، بالإضافة إلى كتم نفسه من قبل المحقق من ثلاث إلى أربع دقائق عدة مرات وذلك بوضع يده على فمه وأنفه، كما أن المحقق أقسم يمينًا أنه سيرمي جثته في الثلاجة، ولن يعرف أحد مصيره”.وأنكر الصمدي كل ما جاء في محاضر الأمن، مؤكدًا أن المحققين وضعوا بصمته عليها وهو مغطى العينين، وقاموا بالتوقيع بدلًا عنه في بعض تلك المحاضر، وقد لوحظ فعلاً اختلاف توقيعه أمام النيابة عن التوقيع المنسوب إليه في محاضر الأمن.وقال الصمدي لعضو النيابة إن تلفونه وحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي متاحة لديهم ولا يوجد فيها أي شيئ يثبت التهمة الموجهة له.وطالب المحامي صبره الإفراج عن الصحفي الصمدي بالضمان نظراً لحالته الصحية المتدهورة ولكونه صحفيًا ولا توجد أي أدلة ضده، مجددًا مطالبته من الجهات المعنية بحقوق الإنسان بشكل عام ونقابة الصحفيين بشكل خاص التكاتف مع الصحفي المعتقل عبدالحافظ الصمدي ومطالبة الجهات المعنية بالإفراج عنه فوراً حتى لا تتدهور حالته الصحية أكثر، وتزهق روحه لا قدر الله كما حدث لعدد من المعتقلين.يشار إلى أن الصحفي الصمدي كان قد اعتقل في يونيو الماضي من قبل جماعة الحوثي وظل خمسة أشهر مخفيًا لاتعرف أسرته عنه شيئًا.وتعتقل جماعة الحوثي عشرة صحفيين منذ أكثر من أربع سنوات يتعرضون في سجون الجماعة لأقسى أنواع التعذيب وأغلبهم حالاتهم الصحية سيئة ويمنع عنهم العلاج أو زيارة أهاليهم.وصُنفت جماعة الحوثي حسب تقارير منظمات حقوقية وإنسانية أكثر من يمارس القمع ضد الصحفيين في اليمن.







الصحافي الصمدي صبره سجون المليشيا



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