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الأرصاد يحذر المواطنين من تغيرات جوية مفاجئة خلال الساعات القادمة
الإثنين, 30 ديسمبر, 2019 11:03:00 مساءً

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الأرصاد يحذر المواطنين من تغيرات جوية مفاجئة خلال الساعات القادمة

*يمن برس - متابعة خاصة

توقع المركز الوطني للأرصاد ، استمرار الأجواء الباردة و الجافة على المرتفعات و أجزاء من المناطق الصحراوية و الهضاب الداخلية، خاصة على أجزاء من مرتفعات محافظات ( ذمار، عمران، صنعاء، صعدة، البيضاء، الضالع) و الأجزاء المرتفعة من محافظات (إب، لحج، أبين) أثناء ساعات الليل و الصباح الباكر.

و لم يستبعد المركز في نشرته الصادرة اليوم الإثنين، تكون الصقيع على أجزاء محدودة من المناطق المذكورة أعلاه.

و نبه المركز المواطنين قاطني المحافظات المذكورة،  خاصة كبار السن و الأطفال من الأجواء الباردة أثناء الليل و الصباح الباكر ودعا المزارعين إلى ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة حفاظا على مزروعاتهم.




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خاص - يمن برس

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