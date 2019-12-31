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وفاة 10 أشخاص بمرض "أنفلونزا الخنازير" خلال أسبوعين في إب

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*يمن برس -إب

ارتفعت وفيات فيروس أنفلونزا الخنازير "N1H1"، في محافظة إب، وسط اليمن، إلى 10 حالات خلال أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري.



وقالت تقارير طبية صادرة عن مركز الترصد الوبائي، إن (10) حالات وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير، جرى رصدها خلال النصف الآخر من ديسمبر الجاري، من إجمالي (44) حالة اشتباه بالإصابة تم رصدها.



وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، توفي (محمد قايد علي محسن) كأول مريض بالوباء في موجته الجديدة، فيماتم رصد أول حالة إصابة في العاشر من الشهر ذاته.



تقرير الرصد الوبائي أكد وفاة (48) مصاب فيروس "أنفلونزا الخنازير" وإصابة (149) شخص منذ مطلع العام الجاري.



وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك ارتفعت وفيات فيروس أنفلونزا الخنازير "N1H1"، في محافظة إب، وسط اليمن، إلى 10 حالات خلال أسبوعين من شهر ديسمبر الجاري.وقالت تقارير طبية صادرة عن مركز الترصد الوبائي، إن (10) حالات وفاة بفيروس أنفلونزا الخنازير، جرى رصدها خلال النصف الآخر من ديسمبر الجاري، من إجمالي (44) حالة اشتباه بالإصابة تم رصدها.وفي الخامس عشر من الشهر الجاري، توفي (محمد قايد علي محسن) كأول مريض بالوباء في موجته الجديدة، فيماتم رصد أول حالة إصابة في العاشر من الشهر ذاته.تقرير الرصد الوبائي أكد وفاة (48) مصاب فيروس "أنفلونزا الخنازير" وإصابة (149) شخص منذ مطلع العام الجاري.وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.







الخنازير إب مرض



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