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بعد العثور على جثث 10 أطفال..نمر يختطف رضيعا من أمام منزله ويأكله

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نمر

*يمن برس -وكالات

خطف نمر بري طفلا رضيعا من أمام منزله، وافترسه أعلى تل في قرية، وسط نيبال.



وذكرت وكالة "د.ب.أ" أن النمر اختطف الطفل البالغ من العمر عامين، من أمام منزله، حسبما أفاد مسؤول شرطة محلي أمس الثلاثاء.



وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة تاناهو، في الوقات الذي ترك فيه الطفل بمفرده أمام المنزل، عندما انقض عليه الحيوان.



وأوضحت الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، "لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وأكله".



وعثر الأهالي على عشرة أطفال وقد فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، بحسب تصريحات مسؤول الشرطة.



وتابع "لقد نزح الكثير من الناس إلى المدن. لقد تخلت معظم المجتمعات السكانية عن الزراعة، وقد تسبب ذلك في نمو الغابات والشجيرات، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع بيئة الحيوانات البرية".





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك خطف نمر بري طفلا رضيعا من أمام منزله، وافترسه أعلى تل في قرية، وسط نيبال.وذكرت وكالة "د.ب.أ" أن النمر اختطف الطفل البالغ من العمر عامين، من أمام منزله، حسبما أفاد مسؤول شرطة محلي أمس الثلاثاء.وأضافت الشرطة أن الحادث وقع في منطقة تاناهو، في الوقات الذي ترك فيه الطفل بمفرده أمام المنزل، عندما انقض عليه الحيوان.وأوضحت الشرطة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، "لقد سحله النمر لمسافة كيلو متر واحد إلى أعلى التل وأكله".وعثر الأهالي على عشرة أطفال وقد فارقوا الحياة بسبب هجمات الحيوانات، ربما تكون من النمور البرية، في المنطقة في العامين الماضيين، بحسب تصريحات مسؤول الشرطة.وتابع "لقد نزح الكثير من الناس إلى المدن. لقد تخلت معظم المجتمعات السكانية عن الزراعة، وقد تسبب ذلك في نمو الغابات والشجيرات، الأمر الذي ساعد بدوره على توسيع بيئة الحيوانات البرية".







نمر رضيع أطفال



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