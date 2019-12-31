وفاة وإصابة ستة أشخاص كانوا في طريقهم لأداء العمرة بحادث مروري في العبر

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*يمن برس -خاص





وقال شاهد عيان إن الحادث وقع نتيجة انقلاب سيارة نوع هيلوكس كانت تقلهم في طريقهم ألى السعودية لأداء العمرة.



وأشار إلى أنه تم إسعاف الضحايا إلى أحد المستشفيات بمحافظة مأرب لتلقي العلاج، إلا أن ثلاثة منهم كانوا قد فارقوا الحياة.





وتواصل الحوادث المرورية في طريق العبر حصد أرواح المسافرين من حين لآخر ، إذ تكررت الكثير من الحوادث في هذا الطريق وفقد العشرات من اليمنيين أرواحهم فيما أصيب المئات منهم نتجية خطورته وصمت الجهات المعنية إزاءه .

توفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بينهم امرأتان في حادث مروري في خط العبر بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.