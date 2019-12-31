القبض على عصابة تقوم بتزوير الأختام والوثائق في تعز

*يمن برس -تعز
أكد مدير الأمن السياسي في محافظة تعز العميد عبدالواحد سرحان ضبط شبكة لتزوير الأختام الخاصة بكافة المكاتب التنفيذية في المحافظة.
وأضاف العميد سرحان أن الأمن السياسي تمكن من القبض على ثلاثة أشخاص من أفراد شبكة التزوير والبقية جاري التحري عن أماكن تواجدهم.
وأوضح العميد سرحان أن الشبكة تقوم بتزوير كافة الوثائق والشهادات، وكان بحوزتهم أكثر من 120 ختمًا لكل المكاتب الحكومية وجامعة تعز.
وأشار سرحان أن من تم القبض عليهم مع كل المضبوطات سوف يتم إحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية معهم.
يشار إلى أن الأمن السياسي كان قد تمكن من الكشف أمس عن مكان المطبوعة المنهوبة من مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر.
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