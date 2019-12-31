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أول رد عسكري من أمريكا على اقتحام سفارتها في بغداد
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 09:40:00 مساءً

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أول رد عسكري من أمريكا على اقتحام سفارتها في بغداد
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*يمن برس - وكالات

ألمح مسؤولون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، إلى إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية إلى العراق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين قوله أنه من "المتوقع أن ترسل الولايات المتحدة قوات إضافية من مشاة البحرية بشكل مؤقت إلى سفارتها في بغداد بعد احتجاجات تخللتها أعمال عنف خارج مجمع السفارة".

وقال المسؤولون أن عدد أفراد القوة "سيكون صغيراً وإنه سيتم إرسالها من المنطقة".

وكان محتجون عراقيون مظاهرات عنيفة أمام السفارة الأمريكية في وقت سابق اليوم الثلاثاء في العاصمة بغداد احتجاجاً على ضربات جوية أمريكية في العراق.

وأضرم المتظاهرون النار في موقع أمني ورشقوا قوات الأمن بالحجارة بينما ردت القوات وحراس السفارة بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.




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خاص - يمن برس

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