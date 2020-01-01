تعيين محافظ ومدير أمن لعدن من قيادات الانتقالي وهذه أبرز الأسماء المرشحة

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*يمن برس - متابعات

كشف مصدر مطلع في المجلس الانتقالي الجنوبي عن أبرز الأسماء المرشحة لمنصب محافظ عدن والتي تم ترشيحها من قبل اللجنة السياسية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض .

ونقل موقع "إرم نيوز" الإماراتي عن المصدر قوله، إن ثلاثة اسماء تم ترشيحها لمنصب محافظ عدن وهم المهندس عدنان الكاف ، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والدكتور عبدالناصر الوالي، إضافة إلى مرشحين اثنين من هيئة رئاسة الانتقالي.

وقال المصدر إن هذه الترشيحات وضعها وفد المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة، مشيراً إلى أن وفد الشرعية لم يرشح أي اسم حتى الآن لشغل هذا المنصب وفقاً لبنود اتفاق الرياض.

منصب مدير أمن عدن، قال المصدر ذاته إن الترشيحات سيتم تقديمها بعد التوافق واختيار محافظ عدن.

وحول الأسماء المتداولة سابقاً في وسائل الإعلام لشغل منصب محافظ عدن، لفت المصدر إلى أنها غير صحيحة البتة مؤكدا أن الأسماء المقترحة جميعها تنتمي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.

وتوقع المصدر أن يتم التوافق على اسم محافظ عدن الجديد وإصدار قرار التعيين، خلال اليومين القادمين.

وكان رئيس اللجنة السياسية لمتابعة اتفاق الرياض، أحمد عبيد بن دغر، أكد مساء الثلاثاء، أن اللجنة تعكف على وضع لمسات أخيرة لخطة تتضمن عودة القوات وانسحابات متبادلة في عدن، وتموضع جديد، وسحب السلاح الثقيل والمتوسط، وتعيين محافظ جديد لعدن ومدير أمن، وتمكين لقوات الأمن من السيطرة الأمنية.