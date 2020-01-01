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143 انتهاكًا ضد الحريات الإعلامية خلال 2019 والحوثيون في الصدارة

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*يمن برس - متابعة خاصة

قال مرصد الحريات الإعلامية إنه سجل 143 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2019 منها حالتا قتل تعرض لها إعلاميان اثنان.



وأضاف المرصد في تقرير له أنه بالإضافة إلى حالات القتل فقد تم رصد 9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحاله واحدة إيقاف عن العمل، و11 انتهاكًا ضد مؤسسات إعلامية.



كما تضمن التقرير 49 حالة أخرى توزعت على عدد من الحالات منها إحالة صحفيين للنيابة وتعميم بعدم التوثيق والتصرف بممتلكات 25 صحفيًا ووسيلة إعلامية تمهيدًا لمصادرتها.



وأشار المرصد إلى أن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة معادية بسبب تزايد الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين من قبل أطراف الصراع، والتي اعتبرت الإعلام أكبر أعدائها.



وبحسب التقرير فقد تصاعدت خلال العام الماضي حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداعهم السجون دون محاكمات، ففي صنعاء ما تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن الصحفيين المخفيين في سجونها والذي مر على البعض منهم أكثر من اربعه أعوام.



كما أقدمت أطراف تابعه للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على اعتقال صحفيين في مناطق سيطرتها منها محافظه تعز وعدن وشبوه وحضرموت وفقاً للتقرير.



وتتصدر جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 75 انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي، و37 حالة انتهاك مارستها أطراف تابعة للحكومة اليمنية، و16 انتهاكًا قام بها مجهولون، و7 حالات مارستها أطراف تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، وحالة انتهاك واحدة قامت بها قوات التحالف العربي، و7 حالات سجلت ضد أطراف أخرى.



وأشار المرصد إلى تعرض 11مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي 2019 لانتهاكات مختلفة تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل إعلامية، وحالة اقتحام لوكالة الانباء اليمنية سبأ بمحافظة عدن، و4 حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية وهي مبنى الإذاعة والتلفزيون وصحيفة 14 أكتوبر وصحيفة الشارع، وإطلاق النار على مبنى صحيفة عدن الغد، وحالة سرقة الاسم التجاري للمؤسسة الإعلامية هنا عدن.



وقال المرصد إن حالة الصمت الدولي وإفلات هذه الأطراف من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحفيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين.



وجاء التوزيع الجغرافي للانتهاكات بواقع 72 حالة انتهاك بمدينة صنعاء، و31 حالة انتهاك بمدينة تعز، و16 حالة انتهاك بمدينة عدن، ثم مدينة حضرموت بسبع حالات، والضالع بـ6 حالات انتهاك، ومحافظة الجوف بـ4 حالات، ثم محافظات حجة وشبوة والمهرة بحالتي انتهاك لكل منهما على حده، ومحافظة أبين بحالة واحدة.



وقال التقرير إنه ما يزال 18 صحفيًا يقبعون في سجون الحوثي والشرعية وتنظيم القاعدة، حيث ترفض جماعة الحوثي الإفراج عن16 صحفياً من سجونها مر على البعض منهم أكثر من 4 أعوام.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مرصد الحريات الإعلامية إنه سجل 143 انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2019 منها حالتا قتل تعرض لها إعلاميان اثنان.وأضاف المرصد في تقرير له أنه بالإضافة إلى حالات القتل فقد تم رصد 9 حالات إصابة، و6 حالات اختطاف، و15 حالة اعتقال، و30 حالة اعتداء، و20 حالة تهديد، وحاله واحدة إيقاف عن العمل، و11 انتهاكًا ضد مؤسسات إعلامية.كما تضمن التقرير 49 حالة أخرى توزعت على عدد من الحالات منها إحالة صحفيين للنيابة وتعميم بعدم التوثيق والتصرف بممتلكات 25 صحفيًا ووسيلة إعلامية تمهيدًا لمصادرتها.وأشار المرصد إلى أن الصحفيين في اليمن يعملون في بيئة معادية بسبب تزايد الممارسات القمعية الممنهجة ضد الصحفيين من قبل أطراف الصراع، والتي اعتبرت الإعلام أكبر أعدائها.وبحسب التقرير فقد تصاعدت خلال العام الماضي حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداعهم السجون دون محاكمات، ففي صنعاء ما تزال جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن الصحفيين المخفيين في سجونها والذي مر على البعض منهم أكثر من اربعه أعوام.كما أقدمت أطراف تابعه للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا على اعتقال صحفيين في مناطق سيطرتها منها محافظه تعز وعدن وشبوه وحضرموت وفقاً للتقرير.وتتصدر جماعة الحوثي قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن بواقع 75 انتهاك من إجمالي الحالات المسجلة خلال العام الماضي، و37 حالة انتهاك مارستها أطراف تابعة للحكومة اليمنية، و16 انتهاكًا قام بها مجهولون، و7 حالات مارستها أطراف تابعة لمسلحي المجلس الانتقالي الجنوبي، وحالة انتهاك واحدة قامت بها قوات التحالف العربي، و7 حالات سجلت ضد أطراف أخرى.وأشار المرصد إلى تعرض 11مؤسسة إعلامية خلال العام الماضي 2019 لانتهاكات مختلفة تنوعت بين 4 حالات نهب ممتلكات وسائل إعلامية، وحالة اقتحام لوكالة الانباء اليمنية سبأ بمحافظة عدن، و4 حالات اعتداء على مؤسسات إعلامية وهي مبنى الإذاعة والتلفزيون وصحيفة 14 أكتوبر وصحيفة الشارع، وإطلاق النار على مبنى صحيفة عدن الغد، وحالة سرقة الاسم التجاري للمؤسسة الإعلامية هنا عدن.وقال المرصد إن حالة الصمت الدولي وإفلات هذه الأطراف من العقاب شجع من وحشية تعاملها واستهدافها للصحفيين، بما فيها جرائم القتل العمد والتعذيب وتهديد السلامة الشخصية للصحفيين.وجاء التوزيع الجغرافي للانتهاكات بواقع 72 حالة انتهاك بمدينة صنعاء، و31 حالة انتهاك بمدينة تعز، و16 حالة انتهاك بمدينة عدن، ثم مدينة حضرموت بسبع حالات، والضالع بـ6 حالات انتهاك، ومحافظة الجوف بـ4 حالات، ثم محافظات حجة وشبوة والمهرة بحالتي انتهاك لكل منهما على حده، ومحافظة أبين بحالة واحدة.وقال التقرير إنه ما يزال 18 صحفيًا يقبعون في سجون الحوثي والشرعية وتنظيم القاعدة، حيث ترفض جماعة الحوثي الإفراج عن16 صحفياً من سجونها مر على البعض منهم أكثر من 4 أعوام.







مرصد الحريات تقرير 2019



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