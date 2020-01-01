 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / العميد طارق صالح يضع حجر الأساس لمدينة سكنية لمقاتليه في الساحل الغربي
العميد طارق صالح يضع حجر الأساس لمدينة سكنية لمقاتليه في الساحل الغربي
الاربعاء, 01 يناير, 2020 02:59:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
العميد طارق صالح يضع حجر الأساس لمدينة سكنية لمقاتليه في الساحل الغربي
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - خاص
وضع العميد طارق صالح قائد القوات المشتركة حجر الأساس لمدينة سكنية في الساحل الغربي. 

وذكرت وكالة 2 ديسمبر أن العميد طارق صالح وضع حجر الأساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي تحت مسمى "مدينة الثاني من ديسمبر" بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال طارق صالح في تغريدة له على تويتر "نستقبل العام الجديد بحجر أساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي، مدينة الثاني من ديسمبر"، مقدمًا شكره لدولة الإمارات. 

وبدأ العمل في بناء مدينة 2 ديسمبر المخصصة لضباط وأفراد المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، حسب مصدر عسكري.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
374
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©