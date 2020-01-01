العميد طارق صالح يضع حجر الأساس لمدينة سكنية لمقاتليه في الساحل الغربي

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*يمن برس - خاص

وضع العميد طارق صالح قائد القوات المشتركة حجر الأساس لمدينة سكنية في الساحل الغربي.



وذكرت وكالة 2 ديسمبر أن العميد طارق صالح وضع حجر الأساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي تحت مسمى "مدينة الثاني من ديسمبر" بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.



وقال طارق صالح في تغريدة له على تويتر "نستقبل العام الجديد بحجر أساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي، مدينة الثاني من ديسمبر"، مقدمًا شكره لدولة الإمارات.



وبدأ العمل في بناء مدينة 2 ديسمبر المخصصة لضباط وأفراد المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، حسب مصدر عسكري.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك وضع العميد طارق صالح قائد القوات المشتركة حجر الأساس لمدينة سكنية في الساحل الغربي.وذكرت وكالة 2 ديسمبر أن العميد طارق صالح وضع حجر الأساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي تحت مسمى "مدينة الثاني من ديسمبر" بدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة.وقال طارق صالح في تغريدة له على تويتر "نستقبل العام الجديد بحجر أساس لأول مدينة سكنية في الساحل الغربي، مدينة الثاني من ديسمبر"، مقدمًا شكره لدولة الإمارات.وبدأ العمل في بناء مدينة 2 ديسمبر المخصصة لضباط وأفراد المقاومة الوطنية والقوات المشتركة في الساحل الغربي، حسب مصدر عسكري.







العميد طارق صالح مدينة سكنية الساحل الغربي



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