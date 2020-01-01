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مشرف حوثي يختطف طالبة في حجة والأب يتوسل الأول للزواج من ابنته

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*يمن برس - خاص



أقدم مشرف حوثي على اختطاف طالبة في مديرية المحابشة بمحافظة حجة.



وقال مصدر محلي إن المشرف الحوثي المدعو عبده محمد التوام اختطف الطالبة (أ. ح. ف)، بالقوة منذ شهرين وأخفاها في منزلة.



وأضاف المصدر أن والد الطالبة عرف مكانها، لكنه لم يستطع أن ينقذها من منزل القيادي الحوثي، بسبب سطوته في المنطقة.



وقال المصدر إن والد الطفلة ناشد العقال والمشائخ بإقناع القيادي الحوثي بالزواج من ابنته على سنة الله ورسوله، مؤكدًا موافقته على الزواج خوفًا على ابنته من الفضيحة او أي مكروه قد يصيبها.



مؤكدًا أن قبائل حجة تجاوبت مع مناشدات الوالد، وأعلنت النكف القبلي، وأصدرت بيانًا دعت فيه إدارة الأمن بإجبار المشرف الحوثي بإعادة الطالبة إلى أهلها وحل القضية في أسرع وقت، وإتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه المجرم، وضبطه ومعاقبته ليكون عبرة لمن يرتكب مثل هذه الأعمال المشينة.



وتكررت قضايا اختطاف النساء والأطفال في الفترة المنصرمة، في مناطق سيطرة المليشيات، في ظل تردي الأوضاع الأمنية، و اتهامات لقيادات حوثية بالضلوع في تلك الجرائم.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدم مشرف حوثي على اختطاف طالبة في مديرية المحابشة بمحافظة حجة.وقال مصدر محلي إن المشرف الحوثي المدعو عبده محمد التوام اختطف الطالبة (أ. ح. ف)، بالقوة منذ شهرين وأخفاها في منزلة.وأضاف المصدر أن والد الطالبة عرف مكانها، لكنه لم يستطع أن ينقذها من منزل القيادي الحوثي، بسبب سطوته في المنطقة.وقال المصدر إن والد الطفلة ناشد العقال والمشائخ بإقناع القيادي الحوثي بالزواج من ابنته على سنة الله ورسوله، مؤكدًا موافقته على الزواج خوفًا على ابنته من الفضيحة او أي مكروه قد يصيبها.مؤكدًا أن قبائل حجة تجاوبت مع مناشدات الوالد، وأعلنت النكف القبلي، وأصدرت بيانًا دعت فيه إدارة الأمن بإجبار المشرف الحوثي بإعادة الطالبة إلى أهلها وحل القضية في أسرع وقت، وإتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه المجرم، وضبطه ومعاقبته ليكون عبرة لمن يرتكب مثل هذه الأعمال المشينة.وتكررت قضايا اختطاف النساء والأطفال في الفترة المنصرمة، في مناطق سيطرة المليشيات، في ظل تردي الأوضاع الأمنية، و اتهامات لقيادات حوثية بالضلوع في تلك الجرائم.







إختطاف طالبة مشرف حوثي المحابشة حجة



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