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أول تعليق للمبعوث الأممي على إطلاق جماعة الحوثي سراح الأسرى السعوديين

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*يمن برس -متابعات

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، بإطلاق الحوثيين سراح ستة محتجزين سعوديين.



وقال غريفيث في تغريدة على حسابه بتويتر: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم."



وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالك، وصول ستة من الأسرى السعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.



وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" انه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وعدد من أركانات قياده القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى".



واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.



من جهته قال رئيس ملف الأسرى في ميليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على تويتر: إنه "وفي إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم (6) من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإفراج عنهم.



جاء ذلك بعد أيام من تسرب أنباء عن إفراج ميليشيا الحوثي عن 7 من الأسرى السعوديين لدى الجماعة مقابل فدية مالية ضخمة قدرت بنحو(25)مليون سعودي.



يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أواخر نوفمبر الماضي، إطلاق سراح 128 أسيراً حوثيا.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الأربعاء، بإطلاق الحوثيين سراح ستة محتجزين سعوديين.وقال غريفيث في تغريدة على حسابه بتويتر: "أحث جميع الأطراف على استمرار الزخم نحو بناء الثقة لحين عودة كل المحتجزين لذويهم، وأشكر اللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسهيل عودة المحتجزين المطلق سراحهم إلى وطنهم."وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالك، وصول ستة من الأسرى السعوديين إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في العاصمة السعودية الرياض.وأضاف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" انه كان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز وعدد من أركانات قياده القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى".واختتم العقيد المالكي تصريحه بتثمين قيادة القوات المشتركة للتحالف للجهود المبذولة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تسليم الأسرى في إطار اتفاق ستوكهولم.من جهته قال رئيس ملف الأسرى في ميليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على تويتر: إنه "وفي إطار المساعي الرامية إلى حل ملف الأسرى، والدفع نحو تنفيذ اتفاق التبادل، تم اليوم بتوجيهات من القيادة تسليم (6) من الأسرى السعوديين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للإفراج عنهم.جاء ذلك بعد أيام من تسرب أنباء عن إفراج ميليشيا الحوثي عن 7 من الأسرى السعوديين لدى الجماعة مقابل فدية مالية ضخمة قدرت بنحو(25)مليون سعودي.يشار إلى أن التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن أواخر نوفمبر الماضي، إطلاق سراح 128 أسيراً حوثيا.







السعودية أسرى غريفيت



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