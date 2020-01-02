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اقتحام مسلح لميناء عدن ونهب حاويات أموال تابعة للبنك المركزي

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*يمن برس - خاص

اقتحم مسلحون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء ميناء الحاويات في مدينة عدن (جنوبي اليمن) ونهبوا حاويات تحوي أموالاً تابعة للبنك المركزي اليمني.



وقال مصدر ملاحي لـ"يمن برس" إن مسلحين بقيادة المدعو"أوسان العنشلي" اقتحموا ميناء الحاويات ونهبوا أربع حاويات تحتوي على أموال تابعة للبنك المركزي بعدن.



وأوضح المصدر أن المبالغ المنهوبة تصل إلى 18 مليار ريال يمني من الطبعة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في روسيا الاتحادية.



وأكد المصدر أن ميناء عدن أعلن تعليق العمل إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على نهب الحاويات التابعة للبنك المركزي اليمني.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اقتحم مسلحون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، مساء الأربعاء ميناء الحاويات في مدينة عدن (جنوبي اليمن) ونهبوا حاويات تحوي أموالاً تابعة للبنك المركزي اليمني.وقال مصدر ملاحي لـ"يمن برس" إن مسلحين بقيادة المدعو"أوسان العنشلي" اقتحموا ميناء الحاويات ونهبوا أربع حاويات تحتوي على أموال تابعة للبنك المركزي بعدن.وأوضح المصدر أن المبالغ المنهوبة تصل إلى 18 مليار ريال يمني من الطبعة الجديدة التي طبعها البنك المركزي في روسيا الاتحادية.وأكد المصدر أن ميناء عدن أعلن تعليق العمل إلى أجل غير مسمى احتجاجاً على نهب الحاويات التابعة للبنك المركزي اليمني.







عدن الانتقالي حاويات



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