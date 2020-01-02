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"البابا تواضروس" يكشف سر هدايا وألعاب "الكنيسة" الخاصة بمحمد صلاح

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محمد صلاح

*يمن برس -وكالات

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سر "شخصي" عن اللاعب المصري محمد صلاح.



وأجرى البابا تواضروس مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، تحدث فيه عن محمد صلاح.



وقال بابا الإسكندرية: "أنا شخصيا أحب محمد صلاح، وأحرص بصورة كبيرة على متابعة نجاحاته مع ليفربول".



وتابع بقوله "محمد صلاح واجهة جيدة لمصر، وهو شخصية ناجحة ومؤثرة، والكنيسة القبطية بالكامل تقدره وتقدر نجاحاته".

وكشف البابا تواضروس أنه بسبب تقدير الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، قررت أن تصنع هدية في عيد الميلاد وألعاب تحمل صورة محمد صلاح، حتى توزع على الأطفال ويقتدي كل أطفال الكنيسة به.



وأشار البابا تواضروس إلى أنه قبل الرهبنة كان يحب القراءة والكتابة والتدريس كثيرا ولكن بعد المسئوليات لا يستطيع فعل ذلك بسبب ضيق الوقت.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سر "شخصي" عن اللاعب المصري محمد صلاح.وأجرى البابا تواضروس مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، تحدث فيه عن محمد صلاح.وقال بابا الإسكندرية: "أنا شخصيا أحب محمد صلاح، وأحرص بصورة كبيرة على متابعة نجاحاته مع ليفربول".وتابع بقوله "محمد صلاح واجهة جيدة لمصر، وهو شخصية ناجحة ومؤثرة، والكنيسة القبطية بالكامل تقدره وتقدر نجاحاته".وكشف البابا تواضروس أنه بسبب تقدير الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، قررت أن تصنع هدية في عيد الميلاد وألعاب تحمل صورة محمد صلاح، حتى توزع على الأطفال ويقتدي كل أطفال الكنيسة به.وأشار البابا تواضروس إلى أنه قبل الرهبنة كان يحب القراءة والكتابة والتدريس كثيرا ولكن بعد المسئوليات لا يستطيع فعل ذلك بسبب ضيق الوقت.







تواضروس محمد صلاح ألعاب الكنيسة



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