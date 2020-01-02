 الصفحة الرئيسية / شباب ورياضة / "البابا تواضروس" يكشف سر هدايا وألعاب "الكنيسة" الخاصة بمحمد صلاح
"البابا تواضروس" يكشف سر هدايا وألعاب "الكنيسة" الخاصة بمحمد صلاح
الخميس, 02 يناير, 2020 06:40:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
محمد صلاح
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي
محمد صلاح

*يمن برس -وكالات
كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، سر "شخصي" عن اللاعب المصري محمد صلاح.

وأجرى البابا تواضروس مقابلة مع قناة "إم بي سي مصر"، تحدث فيه عن محمد صلاح.

وقال بابا الإسكندرية: "أنا شخصيا أحب محمد صلاح، وأحرص بصورة كبيرة على متابعة نجاحاته مع ليفربول".

وتابع بقوله "محمد صلاح واجهة جيدة لمصر، وهو شخصية ناجحة ومؤثرة، والكنيسة القبطية بالكامل تقدره وتقدر نجاحاته".
وكشف البابا تواضروس أنه بسبب تقدير الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، قررت أن تصنع هدية في عيد الميلاد وألعاب تحمل صورة محمد صلاح، حتى توزع على الأطفال ويقتدي كل أطفال الكنيسة به.

وأشار البابا تواضروس إلى أنه قبل الرهبنة كان يحب القراءة والكتابة والتدريس كثيرا ولكن بعد المسئوليات لا يستطيع فعل ذلك بسبب ضيق الوقت.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
107
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©