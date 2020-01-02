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عاجل : قوات الجيش الليبي تسقط طائرة تركية جنوبي طرابلس

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قوات من الجيش الليبي

*يمن برس -متابعة خاصة

أسقطت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، طائرة تركية مسيرة فوق العمليات العسكرية جنوبي العاصمة طرابلس.



وقال الضابط بالدفاع الجوي عبد السلام عبد الحميد إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية قبل أن تستهدف قوات الجيش بمحور عين زارة.



وأضاف عبد الحميد أن ”الطائرة كانت تحمل صواريخ موجهة لاستهداف وحدات الجيش الليبي، في أحد أهم أحياء العاصمة، والذي لا يبعد أكثر من كيلو ونصف الكيلو عن وسط طرابلس“.





ويعلن الجيش الليبي بشكل متكرر عن إسقاط طائرات مسيرة تركية، حاولت استهداف قواته بمحاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.



وفي وقت سابق اليوم، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أسقطت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الخميس، طائرة تركية مسيرة فوق العمليات العسكرية جنوبي العاصمة طرابلس.وقال الضابط بالدفاع الجوي عبد السلام عبد الحميد إن دفاعات الجيش أسقطت طائرة مسيرة تركية قبل أن تستهدف قوات الجيش بمحور عين زارة.وأضاف عبد الحميد أن ”الطائرة كانت تحمل صواريخ موجهة لاستهداف وحدات الجيش الليبي، في أحد أهم أحياء العاصمة، والذي لا يبعد أكثر من كيلو ونصف الكيلو عن وسط طرابلس“.ويعلن الجيش الليبي بشكل متكرر عن إسقاط طائرات مسيرة تركية، حاولت استهداف قواته بمحاور القتال الدائرة في ضواحي العاصمة طرابلس.وفي وقت سابق اليوم، وافق البرلمان التركي على مشروع قانون يسمح بنشر قوات في ليبيا، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة.







طرابلس طائرة تركية الجيش الليبي



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