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بشرى سارة لمرضى الزهايمر.. لقاح ضد الخرف
الجمعة, 03 يناير, 2020 09:24:00 صباحاً

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بشرى سارة لمرضى الزهايمر.. لقاح ضد الخرف
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*يمن برس - متابعات
بعدما أجروا مؤخرا اختبارات ناجحة على الحيوانات، يستعد علماء أميركيون لبدء اختبار اللقاح ضد الخرف على البشر.

ونشرت نتائج الدراسة عبر صفحات المجلة العلمية المختصة بدراسة مرض الزهايمر وعلاجه " Alzheimer's Research & Therapy"، حيث يخطط فريق مشترك من العلماء من معهد الطب الجزيئي وجامعة كاليفورنيا في إيرفين لتطوير برنامج علاج مناعي فعال لمرض الخرف.

وأضافت الدراسة أن الطريقة الجديدة ستسمح للمريض بإزالة لويحات بيتا اميلويد والتشابك الليفي العصبي المتراكم على مدار سنوات حياته والتي تسبب عمليات التآكل العصبي (فقدان تدريجي متفاقم لبنية أو وظيفة الخلايا العصبية). 

كما أكدت المعلومات أن استراتيجية التطعيم المزدوج، المبنية على تقنية " MultiTEP " المبتكرة، تتضمن مواصلة تطوير تدابير لإبطاء معدل تراكم الجزيئات المدمرة، وخلق عقبات أمام التطور السريع للمرضى المصابين بالزهايمر.


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خاص - يمن برس

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