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من الرجل الذي وصفه ترامب بالوحيد القادر على تدميرنا؟

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*يمن برس - متابعات



كشف كتاب جديد حمل عنوان" ترامب وجنرالاته: كلفة الفوضى"، للصحفي الأمريكي بيتر بيرغن، عن قيام ترامب بتوبيخ مساعديه لعدم ايصالهم مكالمة هاتفية من الرجل الذي وصفه ترامب "بالوحيد القادر على تدميرنا" .







وبحسب موقع "بزنس انسايدر"، ذكر بيرغن في كتابه الذي يستند إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2017، أي بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا، كان ترامب يستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى صاحب البيت الأبيض الجديد، وأثناء الغداء، سألته ماي عما إذا كان قد تحدث مع بوتين.





وأجاب ترامب "كلا"، لكن فلين الذي كان بالقرب من الرئيس، قال له: "سيدي، نحن الآن بصدد ترتيب مثل هذه المكالمة. لقد اتصل الرئيس بوتين قبل عدة أيام، لكننا لم نتمكن من إدراج ذلك في جدول أعمالك بعد".



وانهال ترامب، المنزعج من هذا الكلام، بالتوبيخ على فلين، قائلا: "هل أنت تمزح معي؟ حاول فلاديمير بوتين الاتصال بي، ولم تعطني السماعة ؟ بماذا بحق الجحيم كنت تفكر؟".



أجاب فلين: "سيدي، كما تعلم، لديك الكثير من المكالمات الواردة، ونحن نحاول أن ندير أمر محادثاتك ومع من تتحدث".



وحسب الكاتب، فإن ترامب وصف بوتين بأنه "الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن أن يدمرنا"، وشكك في وقت لاحق في قرار موظفيه تأخير المكالمة معه.



وقال ترامب لكبار موظفيه في اجتماع مغلق: "ما هذا الهراء؟ كيف يمكن أن يتصل بي بوتين ولا تصلوني به؟ لا أعرف ماذا تفعلون يا جماعة".



وبحسب ما نشر موقع روسيا اليوم ، ووفقا لسجلات البيت الأبيض، فإن ترامب أجرى مكالمة "تهنئة" هاتفيا لمدة ساعة واحدة مع بوتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2017.



ووصف البيت الأبيض تلك المكالمة التي تناولت مواضيع تشمل الحرب على "داعش" والنزاع في سوريا، بأنها "إيجابية" و"بداية مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".



وجرت أول مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في نوفمبر عام 2016، أما أول لقاء شخصي بينهما، فقد عقد في 7 تموز/ يوليو من نفس العام على هامش قمة "العشرين" في هامبورغ الألمانية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك كشف كتاب جديد حمل عنوان" ترامب وجنرالاته: كلفة الفوضى"، للصحفي الأمريكي بيتر بيرغن، عن قيام ترامب بتوبيخ مساعديه لعدم ايصالهم مكالمة هاتفية من الرجل الذي وصفه ترامب "بالوحيد القادر على تدميرنا" .وبحسب موقع "بزنس انسايدر"، ذكر بيرغن في كتابه الذي يستند إلى عشرات المقابلات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في البيت الأبيض، أنه في 27 كانون الثاني/ يناير 2017، أي بعد أسبوع من تنصيبه رئيسا، كان ترامب يستقبل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في أول زيارة رسمية لزعيم أجنبي إلى صاحب البيت الأبيض الجديد، وأثناء الغداء، سألته ماي عما إذا كان قد تحدث مع بوتين.وأجاب ترامب "كلا"، لكن فلين الذي كان بالقرب من الرئيس، قال له: "سيدي، نحن الآن بصدد ترتيب مثل هذه المكالمة. لقد اتصل الرئيس بوتين قبل عدة أيام، لكننا لم نتمكن من إدراج ذلك في جدول أعمالك بعد".وانهال ترامب، المنزعج من هذا الكلام، بالتوبيخ على فلين، قائلا: "هل أنت تمزح معي؟ حاول فلاديمير بوتين الاتصال بي، ولم تعطني السماعة ؟ بماذا بحق الجحيم كنت تفكر؟".أجاب فلين: "سيدي، كما تعلم، لديك الكثير من المكالمات الواردة، ونحن نحاول أن ندير أمر محادثاتك ومع من تتحدث".وحسب الكاتب، فإن ترامب وصف بوتين بأنه "الرجل الوحيد على وجه الأرض الذي يمكن أن يدمرنا"، وشكك في وقت لاحق في قرار موظفيه تأخير المكالمة معه.وقال ترامب لكبار موظفيه في اجتماع مغلق: "ما هذا الهراء؟ كيف يمكن أن يتصل بي بوتين ولا تصلوني به؟ لا أعرف ماذا تفعلون يا جماعة".وبحسب ما نشر موقع روسيا اليوم ، ووفقا لسجلات البيت الأبيض، فإن ترامب أجرى مكالمة "تهنئة" هاتفيا لمدة ساعة واحدة مع بوتين في 28 كانون الثاني/ يناير 2017.ووصف البيت الأبيض تلك المكالمة التي تناولت مواضيع تشمل الحرب على "داعش" والنزاع في سوريا، بأنها "إيجابية" و"بداية مهمة لتحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".وجرت أول مكالمة هاتفية بين ترامب وبوتين في نوفمبر عام 2016، أما أول لقاء شخصي بينهما، فقد عقد في 7 تموز/ يوليو من نفس العام على هامش قمة "العشرين" في هامبورغ الألمانية.







ترامب بوتين روسيا



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