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أول رد عسكري إيراني على مقتل سليماني

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*يمن برس - متابعات

قال مصدر أمريكي مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن إيران قد تنتقم بضرب حلفاء لأمريكا في العراق والشرق الأوسط ردا على عملية استهداف قائد كتائب فيلق القدس قاسم سليماني.

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وبحسب "سي إن إن" فإنه جرى رصد تحرك مركبات تحمل صواريخ غراد وقطع عسكرية باتجاه قاعدة عين الأسد بالعراق.



‏وذكر المصدر لـ "سي إن إن" أن من بين الأهداف المحتملة الأخرى للرد الإيراني القاعدة الأمريكية في قطر ومصالح أمريكية في الكويت.



وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال مصدر أمريكي مطلع لشبكة "سي إن إن" الإخبارية أن إيران قد تنتقم بضرب حلفاء لأمريكا في العراق والشرق الأوسط ردا على عملية استهداف قائد كتائب فيلق القدس قاسم سليماني.وبحسب "سي إن إن" فإنه جرى رصد تحرك مركبات تحمل صواريخ غراد وقطع عسكرية باتجاه قاعدة عين الأسد بالعراق.‏وذكر المصدر لـ "سي إن إن" أن من بين الأهداف المحتملة الأخرى للرد الإيراني القاعدة الأمريكية في قطر ومصالح أمريكية في الكويت.وقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، في غارة أمريكية استهدفته وقيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، بالقرب من مطار بغداد في العراق، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال.







ايران رد عسكري سليماني



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