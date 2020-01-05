البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على قرار طرد القوات الأمريكية

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*يمن برس - متابعات

وافق البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على قرار تقدم به عدد من أعضائه، يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق ويضمن عدم استخدامها لأراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب.

وأكد البرلمان أن "الحكومة ملزمة بإلغاء طلب المساعدة الأمنية من التحالف الدولي الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية بسبب إنهاء العمليات العسكرية في العراق وتحقيق النصر".

وشدد البرلمان على أن تقوم الحكومة بالعمل على "إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية ومنعها من استخدام أراضيه ومجاله الجوي ومياهه لأي سبب".

وبلغ عدد المصوتين على القرار 168 نائب.

يذكر أن قرارات البرلمان، ليست قوانين، وهي غير ملزمة للحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، اليوم، قد دعا البرلمان إلى إنهاء وجود القوات الأجنبية.

ورفعت الخارجية العراقية، اليوم، شكاوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بشأن الضربات الجوية الأمريكية على أراض عراقية وقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني وعدد من العسكريين العراقيين.