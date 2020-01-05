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محافظ تعز "نبيل شمسان" يتعرض لمحاولة اغتيال في شارع جمال وسط المدينة(تفاصيل الحادثة)

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نبيل شمسان ، محافظ محافظة تعز

*يمن برس -خاص

تعرض محافظ محافظة تعز الأستاذ "نبيل شمسان" لمحاولة اغتيال عصر اليوم الأحد، في مدينة تعز وسط اليمن.



وقال قائد الحماية الشخصية للمحافظ المقدم "سامح العودي" إن قناصاً أطلق الرصاص على موكب المحافظ شمسان أمام المقر المؤقت للمحافظة في شارع جمال وسط المدينة.



وحسب المصدر فإن المحافظ نجا من العملية فيما أصيب أحد أفراد حراسته والذي يدعى "مصطفى القدسي" نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وكان المحافظ شمسان قد قام، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى المستشفى الجمهوري، والمقر القديم للمجمع الحكومي وكذلك ومدرسة ثانوية تعز الكبرى بعد أيام من عودته إلى المحافظة .



وتشير المعلومات إلى أن هناك تكتيم إعلامي عن الحادثة ولم تعرف بعد هوية المنفذ لها ودوافعه وجهة انتمائه .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك تعرض محافظ محافظة تعز الأستاذ "نبيل شمسان" لمحاولة اغتيال عصر اليوم الأحد، في مدينة تعز وسط اليمن.وقال قائد الحماية الشخصية للمحافظ المقدم "سامح العودي" إن قناصاً أطلق الرصاص على موكب المحافظ شمسان أمام المقر المؤقت للمحافظة في شارع جمال وسط المدينة.وحسب المصدر فإن المحافظ نجا من العملية فيما أصيب أحد أفراد حراسته والذي يدعى "مصطفى القدسي" نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.وكان المحافظ شمسان قد قام، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى المستشفى الجمهوري، والمقر القديم للمجمع الحكومي وكذلك ومدرسة ثانوية تعز الكبرى بعد أيام من عودته إلى المحافظة .وتشير المعلومات إلى أن هناك تكتيم إعلامي عن الحادثة ولم تعرف بعد هوية المنفذ لها ودوافعه وجهة انتمائه .







محافظ تعز نبيل شمسان شارع جمال



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