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الفلكي عياش: غداً آخر قرانات فصل الشتاء
الأحد, 05 يناير, 2020 10:04:00 مساءً
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*يمن برس - خاص
قال الفلكي اليمني محمد عياش إن مساء يوم غداً الإثنين سيكون موعداً لآخر قِرانات فصل الشتاء لهذا الموسم.
وأوضح عياش في تدوينة على "فيسبوك" أن يوم الاثنين سيصادف أجواء معتدلة مع إستمرار تأثر الأجواء بالكتلة الهوائية الدافئة نسبياً.
وتوقع عياش أن تبقى معدلات درجات الحرارة أعلى من معدلاتها السنوية الإعتيادية خلال هذه الفتره من كل عام.
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