الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / البنك المركزي بصنعاء الخاضع للمليشيا يحدد آخر يوم لتبديل العملة

البنك المركزي بصنعاء الخاضع للمليشيا يحدد آخر يوم لتبديل العملة

النشرة البريدية:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:



*يمن برس - متابعة خاصة

قال البنك المركز الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء إن مدة تبديل النقود من الطبعة الجديدة ستنتهي في تاريخ 18-1-2020



ونفى البنك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد فترة الاستبدال التي لم تحظ بأي تجاوب.



وزعم البنك الخاضع لسلطة المليشيا أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.



يشار إلى أن مصادر مصرفية أكدت أن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية طال الجميع وأثر بشكل كبير على الحركة الشرائية.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك قال البنك المركز الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء إن مدة تبديل النقود من الطبعة الجديدة ستنتهي في تاريخ 18-1-2020ونفى البنك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد فترة الاستبدال التي لم تحظ بأي تجاوب.وزعم البنك الخاضع لسلطة المليشيا أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.يشار إلى أن مصادر مصرفية أكدت أن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية طال الجميع وأثر بشكل كبير على الحركة الشرائية.







المليشيات الحوثية البنك المركزي بصنعاء تبديل العملة



شارك الخبر أصدقاءك:



210

لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:

تعليقات حول الخبر الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق

"التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.







