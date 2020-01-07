البنك المركزي بصنعاء الخاضع للمليشيا يحدد آخر يوم لتبديل العملة

*يمن برس - متابعة خاصة
قال البنك المركز الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء إن مدة تبديل النقود من الطبعة الجديدة ستنتهي في تاريخ 18-1-2020
ونفى البنك ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول تمديد فترة الاستبدال التي لم تحظ بأي تجاوب.
وزعم البنك الخاضع لسلطة المليشيا أنه سيعمل ما بوسعه لحماية العملة الوطنية من الانهيار.
يشار إلى أن مصادر مصرفية أكدت أن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية طال الجميع وأثر بشكل كبير على الحركة الشرائية.
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