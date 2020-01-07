 الصفحة الرئيسية / شؤون محلية / قوة أمنية تعتدي على مصلى وتنهب محتوياته بكابوتا في عدن
قوة أمنية تعتدي على مصلى وتنهب محتوياته بكابوتا في عدن
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 06:19:00 مساءً

النشرة البريدية:
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
قوة أمنية تعتدي على مصلى وتنهب محتوياته بكابوتا في عدن
أَضغط هنا لمشاهدة الصورة بحجمها الأصلي

*يمن برس - متابعة خاصة

أقدمت قوة أمنية فجر اليوم الثلاثاء على هدم مصلى علي بن أبي طالب، بمنطقة كابوتا بمديرية المنصورة في عدن ونهبت محتوياته.

وقال شهود عيان إن طقمين تابعين للحزام الأمني قاما فجر اليوم بهدم المصلى ونهب محتوياته. 

وأكد أهالي الحي أن لديهم توجيهات سابقة من  شرطة كابوتا والنيابة ومدير عام مديرية المنصورة تمنع الاعتداء على المصلى والأرض.

وناشدوا قيادة أمن عدن وقيادة الحزام الأمني قطاع عدن، بإعادة محتويات المصلى ومحاسبة الجهة التي قامت بهدمه، وضبط إبراهيم ناصر اليافعي، الذي أحضر هذه القوة حسب المواطنين.


للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك






شارك الخبر أصدقاءك:

لندك ان جوجل بلس أضافة للمفضلة طباعة الخبر
274
لا تدع الأخبار تفوتك، أحصل على آخر الأخبار على بريدك:
تعليقات حول الخبر
  • الغرض من خدمة التعليقات هي إيضاح وجهات النظر المختلفة فنرجو إلتزام الموضوعية والجدية في التعليق
  • "التعليقات تمثل أصحابها" ، فالرجاء عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.


 
 
حمل تطبيقاتنا على جهازك أو هاتف الذكي وتابع معنا آخر الأخبار والمستجدات
 
صورة وحدث
 
خاص - يمن برس

أقرأ المزيد ...

 
كاريكاتيرات
 
 
فيديو
حرائق ضخمة في كاليفورنيا الأمريكية
السيسي لرئيس وزراء أثيوبيا : انت رجل سلام، فكيف رد عليه آبي أحمد
بالفيديو: مشهد إنساني لعامل بالسعودية يجمع شعير من الطريق لإطعام الطيور
فيديو : الروس يستقبلون زعماء القارة السمراء بـ "الخبز والملح"
بالفيديو: هلع بين ركاب في اليابان إثر تصادم قطار وشاحنة
 
 

[ الكتابات والآراء تعبر عن رأي أصحابها ولا تمثل في أي حال من الأحوال عن رأي إدارة يمن برس ]  -  جميع الحقوق محفوظة لـ يمن برس 2006 - 2020 ©