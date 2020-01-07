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قوة أمنية تعتدي على مصلى وتنهب محتوياته بكابوتا في عدن

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*يمن برس - متابعة خاصة



أقدمت قوة أمنية فجر اليوم الثلاثاء على هدم مصلى علي بن أبي طالب، بمنطقة كابوتا بمديرية المنصورة في عدن ونهبت محتوياته.



وقال شهود عيان إن طقمين تابعين للحزام الأمني قاما فجر اليوم بهدم المصلى ونهب محتوياته.



وأكد أهالي الحي أن لديهم توجيهات سابقة من شرطة كابوتا والنيابة ومدير عام مديرية المنصورة تمنع الاعتداء على المصلى والأرض.



وناشدوا قيادة أمن عدن وقيادة الحزام الأمني قطاع عدن، بإعادة محتويات المصلى ومحاسبة الجهة التي قامت بهدمه، وضبط إبراهيم ناصر اليافعي، الذي أحضر هذه القوة حسب المواطنين.





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك أقدمت قوة أمنية فجر اليوم الثلاثاء على هدم مصلى علي بن أبي طالب، بمنطقة كابوتا بمديرية المنصورة في عدن ونهبت محتوياته.وقال شهود عيان إن طقمين تابعين للحزام الأمني قاما فجر اليوم بهدم المصلى ونهب محتوياته.وأكد أهالي الحي أن لديهم توجيهات سابقة من شرطة كابوتا والنيابة ومدير عام مديرية المنصورة تمنع الاعتداء على المصلى والأرض.وناشدوا قيادة أمن عدن وقيادة الحزام الأمني قطاع عدن، بإعادة محتويات المصلى ومحاسبة الجهة التي قامت بهدمه، وضبط إبراهيم ناصر اليافعي، الذي أحضر هذه القوة حسب المواطنين.







هدم مصلى عدن الحزام الأمني



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