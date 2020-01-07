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الحوثيون يهاجمون سوقًا بماويه في تعز وينهبون عشرات الملايين
الثلاثاء, 07 يناير, 2020 07:07:00 مساءً

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الحوثيون يهاجمون سوقًا بماويه في تعز وينهبون عشرات الملايين

*يمن برس - متابعة خاصة

هاجمت ميليشيات الحوثي سوقًا شعبيًا لبيع القات وأطلقت الرصاص وسط السوق ما أدى لوقوع إصابات.

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيات الحوثي داهمت سوق "الشيشة" الذي يضم الحراج المركزي الرئيسي للقات الذي يغذي عدداً من المحافظات اليمنية وأطلقت النار وسط الباعة واعتقلت عدداً منهم، فيما سقط جريحان على الاقل إصابتهما خفيفة.

وأفادت بأن ميليشيات الحوثي اعترضت عدداً من السيارات التي تنقل كميات القات إلى أسواق مدينة تعز المحاصرة واعتبرت قيامهم بنقل مبالغ مالية من قيمة القات التي يتم إرسالها مع السيارات بعد ارتفاع أسعار التحويلات جريمة توجب المساءلة.

وحسب المصادر فإن ميليشيات الحوثي اعتقلت سائقي السيارات ومعهم عشرات الملايين وأودعتهم سجن مدينة الصالح السكنية في منطقة مفرق ماوية.

وقال بائعو قات في سوق البحر بماوية الذي تعود ملكيته لأقارب محافظ تعز المعين من قبل الحوثيين أمين البحر إنهم نفذوا إضرابا شاملا وسيتم إيقاف بيع القات احتجاجا على ممارسات الحوثيين ونهب الأموال ومنع تداول الطبعة الجديدة.


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خاص - يمن برس

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