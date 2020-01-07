عبد اللطيف السيد يهدد باجتياح شبوة وطرد قوات الجيش الوطني

*يمن برس - متابعة خاصة
هدد قائد قوات الحزام الأمني في أبين عبد اللطيف السيد بطرد قوات الجيش من محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن).
وقال السيد في تصريح صحفي الثلاثاء، إن قواته لن تقف مكتوفة الأيدي، إزاء تصعيد قوات الجي في بعض مناطق محافظة أبين.
وهدد السيد باستعادة محافظة شبوة والمحافظات الجنوبية من قوات الجيش الموالية للحكومة الشرعية.
وأواخر أغسطس الماضي، أحكمت قوات الجيش سيطرتها الكاملة على كافة مديريات محافظة شبوة بعد طرد قوات النخبة الموالية للمجلس الانتقالي.
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