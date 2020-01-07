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الرئاسة التونسية تعلق على أنباء طلب إردوغان استخدام مجالها الجوي

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*يمن برس - متابعات

أصدرت الرئاسة التونسية بيانا توضيحيا الثلاثاء حول ما يتم تداوله من معلومات تتعلق بطلب رسمي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من نظيره التونسي قيس سعيد استخدام المجال الجوي والبحري التونسي. وقالت الرئاسة في البيان إن لا صحة لهذه المعلومات، وأن هذا الموضوع " غير قابل للنقاش، ولم يطرح إطلاقا".



وأضاف البيان أن الهدف ترويج هذه المعلومات "ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".



وأكد البيان أن تونس "بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية، وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام". وقالت الرئاسة في البيان إن لا صحة لهذه المعلومات، وأن هذا الموضوع " غير قابل للنقاش، ولم يطرح إطلاقا".وأضاف البيان أن الهدف ترويج هذه المعلومات "ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة".وأكد البيان أن تونس "بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، حريصة في الوقت ذاته على التمسك بالشرعية الدولية، وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والانقسام".





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