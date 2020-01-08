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محمد صلاح ثالث أغلى لاعبي العالم
الاربعاء, 08 يناير, 2020 01:22:00 صباحاً

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محمد صلاح ثالث أغلى لاعبي العالم
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*يمن برس - متابعات

حل محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي في المركز الثالث في قائمة أعلى اللاعبين من حيث القيمة السوقية، بحسب الموقع الرسمي لمرصد كرة القدم اليوم "الثلاثاء."

وجاء صلاح في المركز الثالث بقيمة سوقية بلغت 175 مليون يورو.




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خاص - يمن برس

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