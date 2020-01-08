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بالتزامن مع القصف وفاة 180 شخصًا إثر تحطم طائرة ركاب أوكرانية تقلهم في إيران "صورة"
الاربعاء, 08 يناير, 2020 07:51:00 صباحاً

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بالتزامن مع القصف وفاة 180 شخصًا إثر تحطم طائرة ركاب أوكرانية تقلهم في إيران "صورة"
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*يمن برس - متابعة خاصة
أعلن التلفزيون الإيراني وفاة كل من كان على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي تحطمت في إيران بعد إقلاعها. 

وقالت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية على «تويتر» اليوم (الأربعاء) إن طائرة (بوينغ 737) تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت بسبب مشاكل فنية بعد إقلاعها من مطار الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصاً، وكانت الطائرة متجهة إلى أوكرانيا. 

ويأتي هذا الحادث بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية.


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خاص - يمن برس

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