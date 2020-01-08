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شبكة عالمية تختار شجرة "دم الأخوين" ضمن النباتات الأغرب على وجه الأرض

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شجرة دم الأخوين

*يمن برس -سقطرى

اختارت قائمة "تيمبو" شجرة دم الأخوين الموجودة في "سقطرى" اليمنية ضمن قائمة 35 من النباتات الأغرب على الأرض.



وقالت "تيمبو" وهي عضو في شبكة الأخبار المالية "وول ستريت 24/7" الأمريكية إن شجرة دم التنين التي جاءت في الرقم 24 في قائمة النباتات الغريبة على الأرض ترتبط بشجرة النخيل ويمكن أن تنمو أوراقها حتى طول قدمين.



وأكدت أن الشجرة ذات الشكل المظلي والموجودة في جزيرة "سقطرى" قبالة سواحل اليمن، تستمد اسمها من راتنجها المظلم. وأضافت يستخدم هذا الراتنج ، المسمى "دم التنين" ، في الطب والأصباغ منذ العصور القديمة وتعتبر الشجرة معرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لأن الجزيرة تجف بسبب تغير المناخ.



وتعد شجرة دم الأخوين، أو دم التنين إحدى أغرب الأشجار بالعالم وما يميز هذه الشجرة بالإضافة إلى شكلها الخارجي، قيمتها الطبية حيث يستخرج من لحائها نوع من الراتنج قرمزي اللون يستخدم في بعض العلاجات إضافة إلى استخدامه في الصباغة.



ووفقا للشبكة فإن النباتات تلعب دورًا كبيرًا في النظام البيئي في العالم ، حيث تدعم الحياة كما نعرفها. وأضافت أنها زينة طبيعية، تزين غاباتنا وصحارينا وغاباتنا بجميع الأشكال والأحجام وجميع ألوان الطيف .





للمزيد من التفاصيل والاخبار تابعوا صفحتنا على الفيس بوك اختارت قائمة "تيمبو" شجرة دم الأخوين الموجودة في "سقطرى" اليمنية ضمن قائمة 35 من النباتات الأغرب على الأرض.وقالت "تيمبو" وهي عضو في شبكة الأخبار المالية "وول ستريت 24/7" الأمريكية إن شجرة دم التنين التي جاءت في الرقم 24 في قائمة النباتات الغريبة على الأرض ترتبط بشجرة النخيل ويمكن أن تنمو أوراقها حتى طول قدمين.وأكدت أن الشجرة ذات الشكل المظلي والموجودة في جزيرة "سقطرى" قبالة سواحل اليمن، تستمد اسمها من راتنجها المظلم. وأضافت يستخدم هذا الراتنج ، المسمى "دم التنين" ، في الطب والأصباغ منذ العصور القديمة وتعتبر الشجرة معرضة للخطر من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة لأن الجزيرة تجف بسبب تغير المناخ.وتعد شجرة دم الأخوين، أو دم التنين إحدى أغرب الأشجار بالعالم وما يميز هذه الشجرة بالإضافة إلى شكلها الخارجي، قيمتها الطبية حيث يستخرج من لحائها نوع من الراتنج قرمزي اللون يستخدم في بعض العلاجات إضافة إلى استخدامه في الصباغة.ووفقا للشبكة فإن النباتات تلعب دورًا كبيرًا في النظام البيئي في العالم ، حيث تدعم الحياة كما نعرفها. وأضافت أنها زينة طبيعية، تزين غاباتنا وصحارينا وغاباتنا بجميع الأشكال والأحجام وجميع ألوان الطيف .







دم الأخوين النباتات الأغرب ألوان الطيف



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