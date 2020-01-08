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بيان هام من البنك المركزي اليمني بعدن
الاربعاء, 08 يناير, 2020 09:04:00 مساءً

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بيان هام من البنك المركزي اليمني بعدن
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*يمن برس - متابعة خاصة

كشف البنك المركزي اليمني، عن إجراء مصارفة لجميع طلبات السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية وبسعر صرف 570 ريال /دولار امريكي، وبما يتوافق مع الآلية المتبعة في ذلك والتي تمتاز بسهولة وسرعة الإجراءات.

وأكد البنك في بيان اليوم الأربعاء، استمراره بتوفير العملة الصعبة لكافة مستوردي السلع الغذائية غير المشمولة بالوديعة السعودية، وبسعر تشجيعي أقل من سعر السوق.

وحذر من أي دعوات أو اجراءات من شأنها الأضرار بالعملة الوطنية والاقتصاد اليمني ككل.




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خاص - يمن برس

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