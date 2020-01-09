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جنود يقطعون طريق عدن أبين للمطالبة بصرف مرتباتهم
الخميس, 09 يناير, 2020 05:18:00 مساءً

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جنود يقطعون طريق عدن أبين للمطالبة بصرف مرتباتهم
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*يمن برس - متابعة خاصة

قطع جنود في قوات الأمن الخاصة، اليوم الخميس، الطريق الرابط بين محافظتي عدن وأبين  لمطالبة الحكومة بصرف مرتباتهم المتأخرة.

وقالت مصادر محلية في زنجبار عاصمة محافظة أبين إن جنوداً في قوات الأمن الخاصة قطعوا الطريق المؤدي إلى محافظة عدن عند الاستاد الدولي جنوبي زنجبار ومنعوا مرور الشاحنات التجارية وأحتجزوها حتى صرف مرتباتهم.

وبحسب المصادر تجمع الجنود المحتجون في أبين عند ملعب الوحدة الدولي ووضعوا أحجاراً وأحرقوا إطارات السيارات لمنع مرور المركبات والسيارات إلى العاصمة المؤقتة عدن قبل أن يفتحوا الطريق في وقت لاحق أمام السيارات العادية ويواصلوا احتجاز الشاحنات التجارية.

وطالب الجنود الحكومة الشرعية بصرف مرتباتهم في أسرع وقت وقالوا إن احتجاجاتهم ستتواصل وسيواصلون التصعيد حتى تنفيذ مطالبهم.


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خاص - يمن برس

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